Mercato concurrent OM : Lyon a refusé une offre de 17M€ venue d’Angleterre !

Lyon prépare son dégraissage. Sans Ligue des Champions la saison prochaine, de nombreux joueurs devraient quitter le club lors de ce mercato estival. Bertrand Traoré aurait reçu une offre, immédiatement refusé par le club qui l’estime trop faible.

Ce samedi, Foot Mercato nous informe que Bertrand Traoré, devenu indésirable à Lyon, aurait fait l’objet d’une offre de 17 millions d’euros venue d’Angleterre. Aston Villa espère récupérer l’ailier droit et aurait formulé une offre ferme hors bonus aux dirigeants rhodaniens.

J’ai besoin de jouer — TRAORE

Toujours selon le média spécialisé, les Lyonnais espèrent récupérer 25 millions d’euros pour le Burkinabé qui souhaite quitter le club, ne voyant pas son temps de jeu s’améliorer…

« Maintenant, il me reste deux années de contrat (juin 2022). J’ai 25 ans, j’ai joué partout où je suis passé. Si ma situation à Lyon ne change pas, je ne peux pas rester tout le temps sur le banc. J’ai besoin de jouer. Je n’ai pas de temps à perdre, je ne suis plus un joueur de 18, 19 ou 20 ans. On verra ce qui va se passer »

Bertrand Traoré – Source : L’Etalon (07/09)