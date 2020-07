Mercato Concurrent OM : Garcia (Lyon) veut un milieu de l’OGC Nice ?

L’Olympique de Marseille est en grande difficulté sur le plan financier. Sa marge de manœuvre est donc relativement mince sur ce mercato. Du côté de la concurrence, à Lyon, Jean-Michel Aulas aurait flashé sur un joueur de l’OGC Nice.

Le mercato s’est mis en mode pause en France jusqu’à mi-août, une conséquence de la décision de la Ligue d’ouvrir plus tôt en juin. Pendant ce temps, les club français peuvent se mettre à la recherche de joueur…

Lyon à fond sur Wylan Cyprien

Selon Le Progrès, le Niçois Wylan Cyprien fait partie des joueurs dont l’OGC Nice voudrait se séparer. Le milieu de terrain français estimé à 14,5 millions d’euros par Transfermarkt ne manque pas de courtisans. En effet, l’Olympique Lyonnais serait très intéressé par le profil du joueur. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 20 matchs de championnat, le contrat de Cyprien termine en fin de saison prochaine. L’OGC Nice souhaiterait vendre son milieu de terrain afin de renflouer les caisses après un début de mercato en fanfare avec plus de 5 joueurs recrutés. Nice demanderait entre 20 et 25 millions d’euros pour Wylan Cyprien. S’il existe d’autres intérêts dont celui du FC Séville en Espagne, Lyon resterait le favori sur le dossier…