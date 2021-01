Mercato concurrent OM : Lyon pense déjà à un autre attaquant pour ce été ?

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Lille, Lyon, PSG, Monaco, Rennes…). Alors que Lyon a officialisé mercredi l’arrivée de l’attaquant Islam Slimani, Jean-Michel Aulas se lancerai à l’assaut d’un ancien coéquipiers de l’international algérien…

Pour palier le départ de l’attaquant Moussa Dembélé, prêté avec option d’achat à l’Atlético Madrid, l’Olympique Lyonnais a décidé de recruter Islam Slimani en provenance de Leicester. Mais les dirigeants lyonnais anticipent également le probable départ de Memphis Depay, en fin de contrat à la fin de la saison, et visent l’attaquant monégasque Wissam Ben Yedder.

nabil djellit lance la rumeur ben yedder à lyon

Sous contrat jusqu’en 2024, Wissam Ben Yedder vie une saison 2020/21 plutôt délicate. Alors que l’international français a inscrit 19 buts en 28 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière bien aider pas son partenaire Islam Slimani, cette saison WBY a marqué 7 buts (dont 4 pénaltys) depuis le début de la saison. Mais sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit pense que Aulas voudrait reformer le duo pour la saison prochaine…

« Il signe pour six mois dans un premier temps pour compenser le départ de Dembélé à l’Atlético Madrid, plus année en option pour l’Algérien qui est un attaquant complet, qui peut jouer dans différents registres et qui s’était montré assez positivement lors de son passage à Monaco avec Ben Yedder. Et pour moi, le plan, c’est qu’à la fin de la saison, Depay part et Lyon doit acheter Ben Yedder. » Nabil Djellit – Source : L’Equipe (14/01/2021)