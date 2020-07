Mercato Concurrent OM : Le méa culpa d’Aulas, Naples propose 2 joueurs au LOSC, Camavinga a l’Europe à ses pieds…

FCmarseille vous propose les infos et rumeurs mercato des CONCURRENTS de l’OM…

Le Napoli propose deux joueurs au LOSC !

L’OM n’a toujours pas trouvé son directeur sportif. Le mercato du club olympien reste timide, mais que font les concurrents ? FCMarseille vous propose les infos transferts des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Alors que le Napoli s’apprête a réaliser une opération à plus de 100 millions d’euros pour deux joueurs du LOSC. Le club italien aurait également proposé deux joueurs au club nordiste…

Le Napoli serait sur le point de s’offrir deux joueurs du LOSC, Gabriel (22 ans) et Osimhen (21 ans). Une opération qui pourrait atteindre 100 millions d’euros. L’officialisation ne devrait pas tarder…

NAPLES VOUDRAIT FAIRE BAISSER LE PRIX

Quelques détails seraient à régler pour le transfert du défenseur central brésilien. Mais avant cela, Aurelio De Laurentiis voudrait faire baisser le montant du transfert global des deux joueurs. Le club italien aurait proposé Faouzi Ghoulam (29 ans) et Adam Ounas (23 ans) au LOSC. Mais les deux internationaux algériens pourraient ne pas satisfaire le board du LOSC. Faouzi Ghoulam n’a pas participé à une seule rencontre cette saison due à ces blessures à répétition. Pour Adam Ounas, l’attaquant était prêté à l’OGC Nice cette saison. Il a participé à 16 matchs de championnat pour 2 buts et 4 passes décisives et n’a pas été conservé…

Lyon regrette le départ de ses jeunes pépites et ça pourrait continuer

L’Olympique Lyonnais possède l’un des meilleurs centre de formation d’Europe, et le meilleur de France. Réputé pour sortir de très bons joueurs, l’équipe de Jean-Michel Aulas connaît une période compliqué par rapport à ses jeunes…

JEAN-MICHEL AULAS RECONNAÎT SES ERREURS

Pierre Kalulu (20 ans) a quitté l’OL pour rejoindre le Milan AC et signer son premier contrat professionnel. Melvin Bard (19 ans) et aussi annonce sur le départ. Annoncé au Bayern Munich, le directeur sportif, Juninho a tenu à clarifier la situation. Aucune offre concrète du club allemand pour le jeune joueur. Au micro d’OL TV, Jean-Michel Aulas reconnaît ses tords…

« On a perdu Pierre Kalulu, probablement parce qu’on a fait une erreur, ça servira pour le futur. Il avait tout pour réussir à Lyon, mais dans une année où on était en difficulté, les entraîneurs ont privilégié l’expérience ». Jean-Michel Aulas – Source : OL TV (07/07/2020)

De très gros prétendants pour Eduardo Camavinga (Rennes)…

Eduardo Camavinga est courtisé par tous les grands club Européens. Parmi eux, figure le grand Real Madrid, la formation de Zinédine Zidane aurait jeté son dévolu sur le jeune joueur. Mais le club espagnol ne serait pas le seul club à s’intéresser au jeune joueur…

CAMAVINGA FAIT LA UNE DE L’EQUIPE

Comme par révéler par l’Equipe, le Real Madrid ne serait pas l’unique club à se lancer à l’assaut d’Eduardo Camavinga (17 ans). En effet, d’autres clubs pourraient également tenter de s’offrir le jeune talent français. Les deux mastodontes allemands, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, mais aussi la Juventus Turin ainsi que le FC Barcelone tous auraient jeté leur dévolu sur Camavinga. Le clan du joueur attend de voir comment la situation du Stade Rennais évoluera. Alors que le club breton vient de signer Martin Terrier de Lyon. Le Stade Rennais souhaiterait prolonger le contrat de pépite qui court actuellement jusqu’en 2022…