Mercato concurrent OM : Lyon veut recruter en France, le LOSC gourmand, et Nice piste en Grèce…

Mercato concurrent OM : Lyon veut recruter malin en Ligue 1 ? 6 noms évoqués !

Si l’OM attend son nouveau directeur sportif avant le début du mercato, l’un de ses principaux concurrents, Lyon aurait comme objectif de recruter en Ligue 1…

L’OL pourrait vendre deux de ses titulaires cet été: Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Bruno Cheyrou, le nouveau chef de la cellule de recrutement, pourrait faire un mercato orienté sur la Ligue 1. C’est en tout cas l’information avancée ce jeudi par Le Progrès, qui citent 6 cibles potentiels du club de Jean Michel Aulas…

Pablo, Celik, Cyorien…

Selon le quotidien régional, Lyon aimerait apporter de l’expérience à son effectif et aimerait profiter des difficultés financières de certains clubs français pour se renforcer. Dans cette optique, les défenseur centraux Pablo (Bordeaux / 29 ans / 2021) ou Jemerson (Monaco / 28 ans / 2020) qui sera libre seraient visés. Sur le côté droit, l’OL pourrait s’intéresser à Zeki Celik (LOSC / 23 ans / 2023), mais cette option s’annonce onéreuse.

Au milieu de Nice Wylan Cyprien (Nice / 25 ans /2021) est annoncé sur le départ et pourrait venir se relancer, Jean-Victor Makengo (TFC / 21 ans / 2022) devrait quitter son club pour le moment relégué en seconde division. Enfin, pour combler un possible départ de Dembélé vers la Premier League, Lyon pourrait tenter sa chance Kasper Dolberg (Nice / 22 ans / 2024) mais l’OGCN n’a pas besoin d’argent et ne devrait pas facilement laisser filer l’ancien buteur de l’Ajax…

Mercato concurrent OM : Le LOSC gourmand pour Osimhen? Le joueur aussi ?

Le mercato n’a pas encore commencé (la date n’est pas encore connue), mais de premières rumeurs transferts sont déjà présentes. FCMarseille vous propose toute l’actu de l’OM mais aussi les infos des concurrents du club olympien. Lille veut encore réaliser une grosse opération avec Victor Osimhen.

Après avoir vendu Nicolas Pépé pour 80M€ à Arsenal l’été dernier, le LOSC aimerait bien s’offrir un jackpot avec son attaquant Victor Osimhen. L’attaquant nigérian est dans le viseur de Naples, mais les dirigeants nordistes se montrent gourmand.

80M€ pour Osimhen et un salaire de star ?

Selon le journaliste de Transfermarkt Nicolo Schira, le LOSC espère obtenir un montant de 80M€, alors que le montant de 60M€ était évoqué. De plus, le joueur espère un contrat long avec un énorme salaire. En effet, selon le journaliste, Victor Osimhen aimerait signer pour 5 ans et un salaire net de 4M€, soit 333000€ net par mois…

De son côté l’OM doit vendre pour 60M€ rien que pour combler les dettes…

Mercato concurrent OM : Un coéquipier de Valbuena trop cher pour Nice ?

Le mercato n’a pas encore commencé (la date n’est pas connue), mais de premières rumeurs transferts sont déjà présentes. FCMarseille vous propose toute l’actu de l’OM mais aussi les infos des concurrents du club olympien. Nice prépare son mercato et aurait un œil du côté du championnat grec…

Le spécialiste mercato de Sky Italia, Gianluca Di Marzio, parlait d’un accord tout proche entre les deux clubs entre Nice et l’Olympiakos pour un transfert de Konstantinos Tsimikas (contrat de 3 ans et indemnité de 8M€). Hier, le média grec Sport24 affirmait de son côté que rien n’était fait et que l’Olympiakos réclamait entre 15 et 20M€ pour son latéral gauche. Enfin, Nice-Matin assure que Tsimikas n’est pas la priorité des Aiglons, car trop cher…

L’olympiakos veut entre 15 et M€ pour KONSTANTINOS TSIMIKAS ?

Lors d’un des premier DFM en mode confinement, nous avons donc demandé à Mathieu Valbuena de se prêter au jeu des bons plans mercato. Ce dernier nous avait proposé son coéquipier Konstantinos Tsimikas…

Son profil :

Konstantinos Tsimikas est un latéral gauche de 23 ans. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2022 avec l’Olympiakos, sa cote Transfermarkt est de 4,5M€. Il a disputé 20 matches de Super League cette saison, 37 matches TCC.