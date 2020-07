Mercato Concurrent OM : Monaco grille le LOSC pour un talentueux jeune sénégalais ?

L’OM est actuellement en stage de préparation au Portugal, et Pape Gueye reste la seule recrue olympienne… Mais que font les concurrents ? FCMarseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Un talent sénaglais serait sur les tablettes de l’AS Monaco et du LOSC.

L’AS Monaco et le LOSC ont repéré le même joueur. Les deux clubs sont à la recherche de nouveaux jeunes talents. Et à en croire les dernières informations ils auraient cochés le nom du même joueur…

Le LOSC et l’AS Monaco à la lutte pour Franck Kanouté

Selon Sky Sports, Franck Kanouté (21 ans) intéresserait l’AS Monaco et le LOSC. Le jeune milieu de terrain sénégalais de Cosenza (18 titularisations en Serie B), est prêté par Pescara. Son prêt est assorti d’une option d’achat à hauteur de 4 millions d’euros. Mais son avenir est lié au maintien ou non de Cosenza en Série B. Selon une source proche du dossier, le joueur aurait donné son accord à l’AS Monaco. Les négociations seraient même très avancées entre Monaco et Pescara où il retournera dans deux mois. Un prêt vers le FC Bruges, club partenaire de l’AS Monaco, aurait même été évoqué…