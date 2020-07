Mercato Concurrent OM : Nice demande trop d’argent à Lyon ?

L’Olympique de Marseille est en grande difficulté sur le plan financier. Sa marge de manœuvre est donc relativement mince sur ce mercato. Du côté de la concurrence, à Lyon, Jean-Michel Aulas aurait flashé sur un joueur sur Wylan Cyprien de l’OGC Nice. Les Aiglons seraient gourmands…

Le mercato s’est mis en mode pause en France jusqu’à mi-août, une conséquence de la décision de la Ligue d’ouvrir plus tôt en juin. Pendant ce temps, l’Olympique Lyonnais est à la recherche de nouvelles recrues. Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia aurait coché le nom de Wylan Cyprien pour le milieu de terrain lyonnais…

Entre 10 et 14 millions d’euros – Manu Lonjon

« Lyon veut faire Cyprien. Mais le joueur est dans sa dernière année de contrat et Nice voudrait entre 10 et 14 ME. Cyprien a fait remarquer que s’il attendait le mois de janvier, il ne coûte rien et il signe où il veut gratuitement. Les demandes de Nice sont trop importantes selon l’entourage du joueur. Mais oui, l’Olympique Lyonnais est dessus. Il y a quelques jours, je vous avais dis que Lyon souhaitait recruter au milieu de terrain, et que ce n’était pas une bonne nouvelle pour Maxence Caqueret. Je n’ai jamais dit que Caqueret allait partir. Mais si tu mets Cyprien en plus de Guimaraes et des autres, ce n’est pas positif pour Maxence Caqueret ». Manu Lonjon – Source : Live Twitch (14/07/2020)