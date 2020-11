Mercato concurrents OM : Le LOSC prépare encore une grosse vente?

Habitué à empiler les grosses ventes ces dernières années, le LOSC préparerait un nouveau jackpot avec les récentes prestations du milieu de terrain turc, Yusuf Yazıcı…

Il est l’un des bons coups de Luis Campos cette saison pour le LOSC : Yusuf Yazıcı brille sous les ordres de Christophe Galtier. En Europa League plus particulièrement, le milieu offensif turc a marqué les esprits.

Lille voudra le vendre à de très bons clubs pour un très bon prix — CEBECI

Son agent s’est exprimé dans un média turc, affirmant que le LOSC sera disposé à le vendre lorsqu’il aura atteint son plein potentiel, « à un très bon prix. » Et quand on connaît les dernières grosses ventes du LOSC (80M€ pour Pépé, Osimhen, 30M€ pour Gabriel…), on se dit que le numéro 12 pourrait partir pour une énorme somme.

« Il faut être humble mais l’accomplissement de cette performance de Yusuf (deux triplés en Europa League) est le résultat d’un travail planifié et patient. C’est vraiment un honneur de voir les grands clubs s’intéresser à Yusuf. Parce que Yusuf a des objectifs et va vers cet objectif (…). Quand Yusuf atteindra son vrai potentiel, Lille voudra le vendre à de très bons clubs pour un très bon prix, et cela ne semble pas trop loin »

Adem Cebeci (agent de Yusuf Yazıcı) – Source : DAH (19/11/20