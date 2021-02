Mercato concurrent OM : Parti à l’étranger, cet attaquant aurait pu rejoindre Ben Arfa à Bordeaux !

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Lille, Lyon, PSG, Monaco, Rennes…). Annoncé dans plusieurs clubs, Mbaye Niang a finalement été prêté du côté de l’Arabie Saoudite. Mais l’attaquant sénégalais aurait pu rejoindre son ami Hatem Ben Arfa qui a tenté de convaincre le joueur…

Le Stade Rennais a annoncé le prêt de son attaquant sénégalais Mbaye Niang à Al-Ahli en Arabie saoudite pour six mois et une indemnité d’1,5 million d’euros. Le Stade Rennais a également accepté d’insérer une option d’achat non obligatoire.

Ben Arfa avait convaincu Niang ?

Actuellement 10e du championnat de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux sont en difficulté cette saison. Cette semaine les hommes de Jean-Louis Gasset ont été éliminés cette semaine de la Coupe de France par le Toulouse FC sur un score de 2-0. Face à cette situation, Hatem Ben Arfa a tenté de faire venir l’attaquant international sénégalais Mbaye Niang aux Girondins. Mbaye Niang a été peu utilisé par Julien Stéphan cette saison, l’attaquant n’a joué que 12 matches toutes compétitions confondues, dont 5 seulement en tant que titulaire. Le Sénégalais devait passer la visite médicale avec le Genoa avant que Hatem Ben Arfa ait réussi à convaincre Niang de le rejoindre, mais en vain. Florian Maurice le directeur sportif avait annoncé à la fermeture du mercato hivernal en France que le Sénégalais avait décidé de rester à Rennes. Pour finalement partir en prêt au club saoudien d’Al Ahli SC. Mission échouée pour Hatem Ben Arfa…