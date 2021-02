Mercato concurrent OM : Rennes trouve une porte de sortie pour un indésirable…

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Lille, Lyon, PSG, Monaco, Rennes…). Comme annoncé par Nicolas Holveck, le mercato hivernal du Stade Rennais est resté très calme. Du côté des départs, annoncé dans plusieurs clubs, Mbaye Niang a finalement trouvé un club…

Alors que Mbaye Niang devait passer la visite médicale avec le Genoa, Florian Maurice le directeur sportif a annoncé que le Sénégalais avait finalement décidé de rester à Rennes…

Mbaye Niang prêté en Arabie Saoudite

Sur le départ l’été dernier puis cet hiver, le Stade Rennais a annoncé le prêt de son attaquant sénégalais Mbaye Niang à Al-Ahli en Arabie saoudite pour six mois. L’international sénégalais n’entrait plus dans les plans de son entraîneur Julien Stéphan et s’engage pour six mois et une indemnité d’1,5 million d’euros. Le Stade Rennais a également accepté d’insérer une option d’achat non obligatoire.

Cette saison, Mbaye Niang a été peu utilisé par Julien Stéphan, il n’a joué que 12 matches toutes compétitions confondues, dont 5 seulement en tant que titulaire.

[PROS] M’Baye Niang prêté en Arabie Saoudite.👇 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 7, 2021