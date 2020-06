Mercato concurrent OM : Première recrue à Lyon ? Lille retient un joueur clé…

Le mercato de l’OM est au point mort, le club doit vendre. Que font les concurrents du club olympien ? Chaque soir FCMarseille vous propose les dernières infos et rumeurs mercato concernant Lyon, Lille, Nice, l’ASSE, Rennes… ou encore du PSG

Mercato concurrent OM: Gerard Lopez affirme que ce joueur très convoité va rester à Lille

Alors que le football français connait certaines difficultés économiques, Gerard Lopez a affirmé que Renato Sanchez ne partira pas du LOSC la saison prochaine…

Le LOSC a recruté l’été dernier le milieu de terrain portugais, Renato Sanchez. La président lillois affirme qu’il a reçu une offre pour son joueur mais que ce dernier va rester à Lille l’année prochaine.

Il s’est exprimé au micro de l’After Foot sur RMC:

J’ai une offre pour Renato Sanches– Lopez

A LIRE AUSSI : Mercato – Ce buteur est cash : « signer à l’OM, sportivement ce serait une erreur! »

« Là j’ai une offre sur la table pour Renato Sanches mais je ne veux pas qu’il parte. Je pars du principe que le club a l’ambition d’être européen chaque saison et je garderai des joueurs. Je l’ai déjà fait pour Pépé, j’ai envie de garder Renato Sanches une saison en plus alors que j’ai des offres qui me permettraient de le vendre pour beaucoup d’argent mais j’ai une ambition. Après, le modèle du football français, quand vous avez un club qui a une certaine taille, c’est que vous devez passer par cette case-là. C’est pas Gérard Lopez qui l’a inventé, la seule chose que j’ai fait, c’est en parler et monter un club qui essaie de bien faire cela. »

Gérard Lopez dans @RMCsport 💬 « Je pars du principe que le club a l’ambition d’être européen chaque saison et je garderai des joueurs. J’ai envie de garder Renato Sanches alors que j’ai des offres qui me permettraient de le vendre pour beaucoup d’argent mais j’ai une ambition » pic.twitter.com/pYg9a6AorZ — LOSC Actualité ⚜️ (@LOSC_Actualite) June 3, 2020

Mercato concurrent OM : Lyon officialise un premier transfert

Le club de Jean-Michel Aulas n’est pas qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pourtant, Lyon a déjà officialisé une première recrue…

Karl Toko-Ekambi a rejoint Lyon cet hiver en prêt, en provenance du club espagnol de Villareal. L’international camerounais disposait d’une option d’achat qui s’élève à 11,5 millions d’euros. Depuis son arrivé à Lyon, l’ancien attaquant d’Angers a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en Ligue 1.

Un contrat de quatre ans

A LIRE AUSSI : OM : Le bilan chiffré d’Olivier Pickeu à Angers (sur les 5 dernières saisons)

Le buteur s’est engagé définitivement avec Lyon pour les quatre prochaines années, malgré que le club rhodanien ne participe a aucune complétion européenne la saison prochaine. En effet, le club de Jean-Michel Aulas a terminé à la septième place du classement, malgré que le président lyonnais continue de contester la fin du championnat.