Mercato concurrent OM : Un gros club de Liga vise un joueur prêté par Lyon

FCMarseille vous propose l’actualité des concurrents directs de l’OM. En conflit avec Rudi Garcia, Jeff Reine-Adelaïde a été prêté par Lyon à l’OGC Nice avec option d’achat. Et si l’OGC Nice n’actionne pas l’option d’achat, le FC Séville reste à l’affût pour Jeff Reine-Adelaïde…

L’ancien angevin est prêté par Lyon à l’OGC Nice. Le club de la côte d’Azur d’Azur dispose d’une option d’achat de l’ordre de 25 M€ pour s’attacher définitivement ses services. Mais le milieu de terrain vit un début de saison plus ou moins compliqué. En effet, le joueur de 22 ans n’a toujours pas trouvé le chemin des filets et n’a délivré qu’une seule passe décisive en 8 matchs de championnat.

Séville aussi sur Florian Thauvin

Selon les informations de Estadio Deportivo, Séville serait très intéressé par le joueur pour le prochain mercato estival au cas où les Aiglons refusent de lever cette option. Pour rappel, le patron du mercato andalou Monchi est également à l’affût dans les dossiers Florian Thauvin (Olympique de Marseille) et Julian Draxler (Paris Saint-Germain), à qui il ne reste plus que six mois de contrat. Mais le directeur sportif de Séville compte sur le fait que l’ex-Angevin est indésirable à l’OL pour le récupérer à moindre coût