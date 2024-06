Mercato concurrent OM : Recruté pour 60M€, il pourrait déjà quitter le PSG !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Arrivé en provenance du Sporting la saison dernière, pour un transfert à 60 millions d’euros, la saison de Manuel Ugarte au PSG aura été irrégulière. Après des débuts en fanfare lors des premiers matchs de la saison, de nombreux supporters du club de la capitale voyaient un grand avenir au milieu de terrain uruguayen. Cependant, le joueur pourrait déjà quitter le club cet été.

Après l’OM et le départ de Ndiaye, le PSG pourrait lui aussi laisser partir une de ses recrues phares de l‘été 2023. Après une saison en France, le milieu de terrain Manuel Ugarte pourrait déjà faire ses valises et quitter Paris cet été. Rayonnant lors de ses premiers matchs avec le PSG, l’Uruguayen n’aura pas su tenir le niveau que les supporters espéraient de lui.

🔴🔵🇺🇾 Manuel Ugarte has chances to leave PSG this summer as the club is open to selling him in case of good proposal.

Manchester United made contact with PSG, talks were on several players and possibilities including Ugarte; no bid has been submitted yet. pic.twitter.com/ch1VU4ABVf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024