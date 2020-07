Mercato Concurrent OM : Un attaquant de Lyon pisté par le PSG pour remplacer Cavani ?

Pape Gueye demeure à ce jour la seule recrue estivale de l’OM. Mais que font les concurrents ? FCMarseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Du côté de Lyon, Moussa Dembélé pourrait faire ses valises pour aller les poser à… Paris

Moussa Dembélé attire les convoitises. L’attaquant de 23 ans connaît sa deuxième saison avec Lyon. Le joueur serait plus que jamais sur le départ. D’après les informations du site Foot Mercato, le Paris Saint-Germain pourrait même envisager de passer à l’action…

Le PSG comme tête d’affiche

Le PSG envisagerait de faire de Moussa Dembélé une doublure au poste de numéro 9. Afin de pallier le départ d’Edinson Cavani, Dembélé serait une piste étudiée par le club francilien. L’attaquant français de 23 ans a déjà inscrit 42 buts en 88 matchs toutes compétitions confondues avec Lyon. Cependant, Juninho s’est exprimé à ce sujet et affirme toujours qu’il n’y a rien de concret.

« Moussa Dembélé et Houssem Aouar font partie des meilleurs joueurs de l’équipe mais ce sont des cas différents. Si on reçoit des propositions, on va analyser. Moussa a fait une bonne saison, il a encore une marge de progression, il nous apporte beaucoup et marque beaucoup. Deux joueurs importants. Si on perd deux joueurs de ce niveau, on cherchera des remplaçants, du même niveau j’espère, on a déjà discuté avec le président. »

Juninho – Source : Foot Mercato (08/07/2020)