Mercato concurrent OM : Un défenseur de l’AS Monaco vers le Portugal ?

FCMarseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Alors que l’AS Monaco a dévoilé la liste des joueurs qui participeront à un stage de cinq jours en Pologne. Kamil Glik, Keita Baldé ou encore Jemerson n’ont pas été convoqués. Pour ce dernier une poste de sorti lui aurait été trouvé…

Annoncé sur le départ, le défenseur central de l’AS Monaco, Jemerson (27 ans) intéresserait le Sporting club du Portugal.

Le Sporting Portugal piste Jemerson, libre ?

Cette semaine, l’AS Monaco est en stage en Pologne, plus précisément à Opalenica. Niko Kovac en profitera pour apprendre à mieux connaître son effectif et commencer à mettre en place quelques principes tactiques. On remarque que certains joueurs pourtant toujours sous contrat avec le club de la principauté n’ont pas été convoqués pour ce stage. Pour cause, le défenseur brésilien Jemerson serait libre de tout contrat. De plus, selon les informations de “Record”, le Sporting Portugal serait très intéressé par le Brésilien depuis plusieurs mois. Les choses pourraient s’accélérer en cas de départ d’un des défenseurs centraux du Sporting. Affaire à suivre…