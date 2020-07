Mercato concurrent OM : Un défenseur de l’OGC Nice vers Brest ?

FC Marseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Alors que l’OGC Nice voir le grand Real Madrid s’intéresser à Youcef Atal, un joueur placé sur la liste des transfert pourrait filer vers Brest.

Absent du voyage des Niçois et placé sur la liste des transferts par l’OGC Nice, Christophe Hérelle est sur les tablettes du Stade Brestois.

Alors que Christophe Herelle n’a pas été retenu dans le groupe qui a affronté Lyon et pris la direction de Divonne-les-Bains pour un stage d’une semaine, il s’apprête à quitter le club. Arrivé de Troyes à l’été 2018, le défenseur n’entre plus dans les plans du club et a été placé sur la liste des transferts par les dirigeants. Ces derniers, qui comptent sur Dante, Nsoki, Pelmard, Bambu et Daniliuc en défense centrale, lui ont fait part de cette décision avant la reprise de l’entraînement.