Mercato Concurrent OM : LOSC proche de s’offrir un jeune buteur étranger pour 25M€ ?

L’OM n’a toujours pas trouvé son directeur sportif mais a quand enregistré la signature d’une première recrue, Pape Gueye (21 ans). Mais que font les concurrents ? FCMarseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Alors que le LOSC s’apprête à finaliser une vente aux alentours de 100 millions d’euros, le club nordiste se serait déjà mis d’accord avec un éventuel remplaçant…

Le LOSC pourrait bientôt officialiser les départs de Gabriel et Victor Osimhen vers le Napoli. Une transaction qui pourrait atteindre 100 millions d’euros. Une somme astronomique qui aurait même poussé Naples à proposer deux de ses joueurs afin de faire baisser la somme. Le départ de Victor Osimhen laisserait un énorme vide en attaque. Le LOSC s’active à lui trouver un remplaçant…

Une offre de 25 millions d’euros

Selon L’Equipe et RMC Sport, Jonathan David serait très proche du LOSC. L’attaquant canadien de La Gantoise aurait même déjà donné son accord aux dirigeants lillois. Séduit à l’idée de jouer en Ligue 1, le joueur a réalisé une saison pleine en Belgique (23 buts et 10 passes décisives en 40 matchs disputés). Une offre lilloise de 25 millions d’euros aurait même était transmise au club belge. Les négociations sont toujours en cours, La Gantoise réclamant une somme entre 30 et 35 millions pour son attaquant vedette…