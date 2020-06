Mercato concurrent OM : Une liste de 7 joueurs indésirables à Rennes ?

L’OM n’a toujours pas trouvé son directeur sportif, et des rumeurs de vente secoue l’actualité olympienne… Le mercato du club olympien est au point mort, mais que font les concurrents ? FCMarseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Alors que l’Olympique de Marseille est sur la piste de Mbaye Niang, Rennes aurait fait une liste d’indésirables pour le mercato estival…

Le Stade Rennais a déjà enregistré deux départs depuis le début du mercato : Jérémy Morel et Jakob Johansson. L’Olympique de Marseille serait à l’affût Mbaye Niang. Le club breton demande pas moins de 20 millions d’euros pour son joueur. Le buteur n’est clairement pas à vendre du côté de Rennes. En effet, une liste d’indésirables menée pas Guy Stéphan aurait été dressé à sa direction et pas de Mbaye Niang en vue…

Un nouveau souffle au Stade Rennais

Le Stade Rennais a vu arriver Florian Maurice au poste de directeur sportif en provenance de Lyon. Nicolas Holveck est le nouveau président du club et à succéder à Olivier Létang. Ces nouvelles arrivées entendent bien apportés leurs pierres à l’édifice en Bretagne. Alors que le club a déjà enregistré deux départs (Morel et Johansson), d’autres joueurs devraient être amenés à quitter le club… En effet, Riffi Mandanda, Denis Will Poha, Jordan Siebatcheu, Metehan Guclu, Souleyman Doumbia, Rafik Guitane et Jordan Tell sont tous sur la liste d’indésirable de Julien Stéphan.