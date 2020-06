Mercato Concurrent OM : Une liste d’indésirable à Rennes, Loïc Rémy vers l’étranger, Un départ à l’OGC Nice…

L’OM n’a toujours pas trouvé son directeur sportif, et des rumeurs de vente secoue l’actualité olympienne… Le mercato du club olympien est au point mort, mais que font les concurrents ? FCMarseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes.

Mercato concurrent OM : Une liste de 7 joueurs indésirables à Rennes ?

Le Stade Rennais a déjà enregistré deux départs depuis le début du mercato : Jérémy Morel et Jakob Johansson. L’Olympique de Marseille serait à l’affût Mbaye Niang. Le club breton demande pas moins de 20 millions d’euros pour son joueur. Le buteur n’est clairement pas à vendre du côté de Rennes. En effet, une liste d’indésirables menée pas Guy Stéphan aurait été dressé à sa direction et pas de Mbaye Niang en vue…

UN NOUVEAU SOUFFLE AU STADE RENNAIS

Le Stade Rennais a vu arriver Florian Maurice au poste de directeur sportif en provenance de Lyon. Nicolas Holveck est le nouveau président du club et à succéder à Olivier Létang. Ces nouvelles arrivées entendent bien apportés leurs pierres à l’édifice en Bretagne. Alors que le club a déjà enregistré deux départs (Morel et Johansson), d’autres joueurs devraient être amenés à quitter le club… En effet, Riffi Mandanda, Denis Will Poha, Jordan Siebatcheu, Metehan Guclu, Souleyman Doumbia, Rafik Guitane et Jordan Tell sont tous sur la liste d’indésirable de Julien Stéphan.

Mercato ex OM : Rémy (LOSC) repart à l’étranger pour un meilleur salaire ?

Le LOSC s’apprête à vendre plusieurs de ses joueurs. Parmis eux, alors qu’il devait prolonger son contrat, Loic Rémy se dirige vers un départ du club. L’attaquant français pourrait continuerait sa carrière en Italie.

UN DÉPART SURPRISE…

Christophe Galtier avait annoncé que Loïc Rémy devrait prolonger rapidement son bail avec le club nordiste. Mais selon l’Equipe, l’attaquant français aurait décidé de ne pas signer son nouveau contrat. Le joueur l’aurait déjà annoncé à ses coéquipiers. L’international français se serait engagé avec Benevento, club est promu en Serie A.

Il aurait signé un contrat avec un salaire 35% plus élevé qu’à Lille. Si le transfert se confirme en plus de celui de Victor Osimhen, le LOSC devra entiérement reconstruire son attaque. Benevento devrait devenir le 12e club de la carrière de Loïc Rémy après avoir connu l’Angleterre, l’Espagne et plusieurs clubs en France…

Mercato Concurrent OM : Après les arrivées, un départ se confirme à Nice !

L’OGC Nice a déjà enregistré 4 recrues depuis le début du mercato. Mais le club aura aussi besoin de vendre quelques joueurs de son effectif. Le milieu de terrain brésilien Danilo serait alors sur le départ…

UN RETOUR AU PORTUGAL EN VUE ?

À un an de la fin de son contrat (juin 2021), Danilo Barbosa tiendrait une porte de sortie. Selon le journal A Bola, le Sporting Portugal serait intéresser par le profil du joueur. Le joueur a déjà connu le championnat portugais, il a évolué à Braga entre 2014 et 2017. Il a également effectué un prêt à Benfica en 2016. Le transfert vers l’OGC Nice avait coûté 10 millions d’euros pour les Aiglons. Son prix est estimé à 6.5 millions d’euros par le site Transfermarkt, Benfica espère alors le récupérer aux alentours de cette somme.