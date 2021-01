Mercato concurrent OM : Une vague de départ à Rennes

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Lille, Rennes, Lyon, PSG, Monaco…). Énormément actif lors du dernier mercato estival, le Stade Rennais ne s’est toujours pas renforcé cet hiver. Mais l’effectif de Julien Stéphan se prépare à une vague de départ cet hiver…

Le Stade Rennais fait face à des problèmes financiers et pourrait être contraint de se séparer de quelques joueurs cet hiver. En effet, selon Ouest-France, le club breton aurait même accumulé 40 millions d’euros de pertes en raison de la crise sanitaire et des droits TV…

Grand espoir du Stade Rennais, Yann Gboho (20 ans) devrait partir en prêt cet hiver. Un accord entre Gboho et Nîmes a déjà été trouvé. Il ne reste plus que les deux clubs se mettent d’accord. James Léa-Siliki devrait rallier l’Angleterre et l’écurie anglaise de Watford. En effet, les deux clubs sont en discussion concernant un prêt de six mois assorti d’une option d’achat à la fin de la saison. Georginio Rutter a pris la décision de ne pas prolonger avec son club et aurait annoncé sa décision à ses dirigeants. Le natif de Plescop aurait choisi de rejoindre la Bundesliga où Hoffenheim serait le grand favori pour le récupérer libre cet été. Selon Foot Mercato, Al Shabab aimerait attirer M’Baye Niang sous la forme d’un prêt. Barré par la concurrence, le Sénégalais pourrait envisager un départ vers une destination exotique. Steven Nzonzi devrait rester au Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison. Son entourage aurait confié à Ouest France que « c’est une certitude ».

Du côté des arrivés il y a peu de mouvement mais les Bretons seraient en négociations pour faire venir Jean-Paul Boëtius (26 ans), le milieu de Mayence…