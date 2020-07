Mercato concurrent OM : Vieira attend d’autres recrues (offensives) à Nice !

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. L’OGC Nice est très actuf sur le mercato et enchaîne les arrivées. Les Aiglons ont déjà officialisé cinq recrues dont la récente venue d’Amine Gouiri de Lyon ou même Morgan Schneiderlin d’Everton. Et à en croire Patrick Vieira c’est loin d’être terminé.

Présent en conférence presse hier, Patrick Vieira l’entraîneur de l’OGC Nice s’est exprimé sur le mercato. Pour rappel, le club niçois a déjà recruté cinq joueurs cet été (Morgan Schneiderlin, Hassane Kamara, Robson Bambu, Flavius Daniliuc et Amine Gouiri).

Faire venir un ou deux offensifs – Partick Vieira

« La cellule (de recrutement) a très bien travaillé. Avoir autant de recrues c’était l’objectif fixé avec Julien Fournier et c’est de bon augure. Avoir à disposition ces joueurs à cette période de la saison c’est une grosse satisfaction. Morgan Schneiderlin est un exemple et je suis très content de l’avoir au club. Il a connu le très haut niveau et il se sacrifie beaucoup pour ses coéquipiers sur le terrain. Il a un gros volume et est capable de dicter son rythme de jeu. On a suffisamment de joueurs en défense centrale. Il y a aussi le jeune Andy Pelmard que l’on doit continuer à faire progresser. On a identifié le profil de joueurs offensifs et on discute pour voir s’il y a la possibilité d’en faire venir un ou deux. » Patrick Vieira – Source : le 10sport (03/07/2020)