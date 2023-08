Mercato concurrents OM : Monaco fait un énorme chèque pour s’offrir Balogun !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) C’était la révélation de la saison dernière. Folarin Balogun se rapproche de l’AS Monaco. Les deux clubs ont trouvé un accord pour l’Américain selon Fabrice Hawkins. Le transfert se situe à 45 millions plus bonus.

🚨 Info RMC Sport : Arsenal et Monaco sont tombés d’accord pour Balogun ! 👉 Le transfert de l’attaquant de 22 ans, prêté la saison passée au Stade de Reims, va s’élever à environ 45 millions d’euros (+ bonus). Il signera un contrat de cinq ans sur le Rocher. @FabriceHawkins — RMC Sport (@RMCsport) August 24, 2023

Balogun revient en Ligue 1, Monaco sort 45M€ + bonus pour convaincre Arsenal !

Après son prêt réussi à Reims l’année passée, l’Américain n’a pas réussi à convaincre Mikel Arteta. Il avait pourtant brillé en inscrivant 22 buts et délivré 3 passes décisives (toutes compétitions confondues) avec le Stade de Reims. Mais le coach d’Arsenal ne compte pas sur lui. L’ancien joueur de Reims s’était montré catégorique sur son avenir lors de la fin de saison dernière.

Balogun : « Je ne suis pas certain du déroulement des discussions, je ne suis pas certain de ce qu’il va se passer. […] Ce que je peux dire, c’est que je ne partirai plus en prêt. » [@lequipe] pic.twitter.com/nLWDxXQUas — Arsenal FR (@Arsenal_FRA) June 19, 2023

Interrogé après sa victoire lors de la Ligue des nations de la CONCACAF avec les Etats-Unis, l’attaquant de 21 ans ne savait pas à 100% où il jouerait la saison prochaine, mais il a été clair. « Je ne suis pas certain du déroulement des discussions, je ne suis pas certain de ce qu’il va se passer. […] Ce que je peux dire, c’est que je ne partirai plus en prêt.« , a assuré le buteur star du stade de Reims la saison passée. Donc, on retrouvera certainement le buteur en Ligue 1 cette saison.

