Mercato concurrents OM : 4 départs possibles cet hiver à Rennes ?

FCMarseille vous propose les rumeurs et infos mercato des concurrents directs de l’OM. Qualifié en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, le Stade Rennais a été très actif durant le mercato estival. Le président Nicolas Holveck, nommé en mars dernier, a annoncé un mercato hivernal plutôt calme…

Le Stade Rennais ne compte pas être actif en janvier, dans le sens des arrivées, mais pourrait l’être dans celui des départs. Dans une interview accordée à Eurosport, Nicolas Holveck avait annoncé un mercato hivernal « calme ». Alors que le club breton a dépensé 72 millions d’euros dans son recrutement estival, le club a récupéré 50 millions d’euros grâce aux départs d’Édouard Mendy et Raphinha.

Quatre joueurs sur le départ à Rennes

Alors que les clubs français souffrent des conséquences de la crise sanitaire et du dossier Mediapro, le Stade Rennais pourrait procéder à la vente de plusieurs joueurs de son effectif. Si on pourrait penser qu’une vente d’Eduardo Camavinga pourrait soigner les problèmes financiers du Stade Rennais, les dirigeants du club ne souhaitent toujours pas vendre leur jeune prodige. Dalbert Henrique pourrait voir le contrat de son prêt rompu et retourner à l’Inter Milan. Le latéral gauche a été particulièrement décevant lors de ses quelques apparitions et n’a plus la confiance de Julien Stéphan. Jonas Martin est également un partant potentiel. Le joueur a été trop souvent blessé depuis son arrivée en 2019. Il n’a participé qu’à 13 matches sous les couleurs des Rouge et Noir en une saison et demi. Mbaye Niang et Clément Grenier pourraient également quitter le club…