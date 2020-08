Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos mercato concurrents de l’OM ! Ce samedi au menu : Accord entre le FPF et le LOSC, Rennes se positionne sur un Barcelonais, un nouveau départ à l’OGC Nice…

Mercato concurrents OM : Un nouveau départ bientôt officialisé à l’OGC Nice?

Indésirable à Nice, Christophe Hérelle devrait quitter le Gym et rallier le Stade Brestois dans les prochaines heures, nous indique L’Équipe. Le défenseur de 27 ans va essayer de se relancer en Bretagne.

Recruté à l’été 2018 à l’ESTAC, Hérelle s’était engagé sur la durée, jusqu’en 2023, avec l’OGC Nice. Entre temps, le milliardaire Jim Ratcliffe, du groupe Ineos, est arrivé aux commandes du club et a revu à la hausse les ambitions des Aiglons. Peu utilisé la saison passée (15 matchs de Ligue 1), Hérelle devrait prendre la direction du Stade Brestois, nous révèle L’Equipe. Le joueur était la priorité du SB29, suite à la blessure de Denys Bain, victime d’une rupture des ligaments croisés et absent des terrains pendant de longs mois. Le Niçois est attendu ce week-end en Bretagne.

Le défenseur va retrouver du temps de jeu à Brest

Le quotidien sportif évoque un transfert autour des 4 M€, selon les bonus. Le Sochalien de formation devrait parapher un contrat de quatre ans avec la formation entraînée par Olivier Dall’Oglio. Hérelle deviendrait la sixième recrue du club. Passé par Créteil ou encore Colmar, le défenseur pourrait connaitre le sixième club de sa carrière, tous en France. À Nice, il aura disputé 48 matchs de Ligue 1, pour 3 buts.

Mercato concurrents OM : Rennes se positionne sur un ancien joueur courtisé par Villas-Boas

Le Stade Rennais serait intéressé par le défenseur central du Barça, Jean-Clair Todibo, nous informe L’Équipe. Le U20 international chez les Bleus faisait partie des joueurs suivis par André Villas-Boas, avant l’arrivée de Leonardo Balerdi il y a quelques jours.

En quête d’un défenseur central, après les départs de Jérémy Morel, vers Lorient, et Joris Ggnanon, de retour à Séville (fin du prêt), Rennes aurait coché le nom du Barcelonais, Jean-Clair Todibo. Les dirigeants bretons espèrent un prêt dans la transaction, cependant, ils devront faire face à une concurrence rude autour du joueur (le Milan AC, L’Atalanta Bergame et Benfica le suivraient également). Barré par la concurrence chez les Blaugrana (Pique, Lenglet, Umtiti, Araujo), l’ancien toulousain devrait connaitre un nouveau club en 2020-21.

Rester à Barcelone pour jouer trois matchs en six mois, ce n’est pas intéressant — TODIBO

« Quand je vais rentrer, je vais me donner à fond aux entraînements. Mais rester à Barcelone pour jouer trois matchs en six mois, ce n’est pas intéressant. Je n’ai que 20 ans, j’ai besoin de jouer et d’acquérir de l’expérience »

Jean-Clair Todibo – Source : Onze Mondial

LA STAT :

En prêt six mois à Schalke 04, lors du mercato hivernal dernier, Todibo n’aura pris part qu’à 10 rencontres, toutes compétitions confondues, avec le club allemand. Il n’a pas été épargné par les blessures.

Mercato concurrents OM : Le LOSC passe un accord avec l’UEFA (fairplay financier)

A l’instar de l’Olympique de Marseille et d’autres clubs européens, le LOSC est surveillé par le fairplay financier. Le club du Nord et l’instance européenne auraient conclut un accord.

Plusieurs clubs européens sont suivis par le fairplay financier. La règle n’exclut pas les Français, et pas seulement l’Olympique de Marseille qui est en difficulté financière. Malgré la récente vente de Victor Osimhen, le LOSC se retrouve également parmi les clubs surveillés par l’instance européenne. Le club et l’UEFA auraient conclut un accord

Des objectifs et un cadre financier à respecter par le LOSC pour les trois prochaines saisons

« Après plusieurs mois d’échanges constructifs entre les deux institutions, le LOSC et le « Club Financial Control Body » (Instance de Contrôle Financier des Clubs) de l’UEFA ont conclu un « accord de règlement individuel », relatif à l’exigence d’équilibre financier fixée par l’UEFA dans le cadre de l’octroi de la licence club et du fair-play financier. Les deux parties se sont ainsi entendues, par l’intermédiaire de ce « settlement agreement », sur des objectifs et un cadre financier à respecter par le LOSC pour les trois prochaines saisons. »

LOSC – Source : Communiqué officiel