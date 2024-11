Mercato concurrents OM : après Tudor et Garica, Rennes vise un autre ancien coach marseillais !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Julien Stéphan pourrait bientôt quitter son poste d’entraîneur du Stade Rennais, la défaite humiliante face à Auxerre (4-0) ayant exacerbé la pression sur son avenir.

Depuis plusieurs semaines, la position du technicien breton semble de plus en plus menacée, et son départ pourrait être imminent. Dans cette optique, plusieurs noms circulent pour le remplacer, dont celui de Jorge Sampaoli, ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Après les pistes menant à Igor Tudor et Rudi Garcia, deux anciens coachs marseillais, c’est un troisième technicien passé par l’OM qui serait désormais sur les tablettes du club breton. Selon L’Équipe, l’Argentin serait intéressé par un retour en Ligue 1, et Rennes pourrait se tourner vers lui en cas de départ de Stéphan. Sampaoli, qui a également été courtisé par l’OL récemment, pourrait ainsi prendre la tête de l’équipe évoluant au Roazhon Park.

Sampaoli visé ?

Avec Tudor, Garcia et Sampaoli, Rennes envisagerait donc de recruter un entraîneur déjà familiarisé avec le championnat français. Ce choix semble logique, car le club recherche un technicien expérimenté, parlant idéalement français. Ce dernier critère pourrait même s’avérer décisif dans la décision finale du club. Le Stade Rennais semble donc prêt à tourner la page de Stéphan et à se tourner vers un nouvel entraîneur de renom.

La piste Garcia peu probable !

Daniel Riolo estime lui que « Ssauf situation extraordinaire où personne ne voudrait venir, Rudi Garcia ne sera pas le prochain entraineur du Stade Rennais » !

Julien Stéphan s’est exprimé après la lourde défaite à Auxerre (0-4) : « Ce soir (dimanche), c’est un naufrage, un sentiment de honte vis-à-vis de nos dirigeants et nos supporters, jusqu’à la fin de la rencontre. On n’a rien vu de notre part en première période, pas de prise de risque et d’intensité dans les duels. On avait identifié ce qui nous attendait. J’ai fait trois changements à la reprise de la seconde période. Nous aurions pu en faire davantage si le règlement l’avait permis. Après, à 3-0, le match bascule et le résultat devient logique. Il y a eu un très gros décalage entre notre travail cette semaine et ce qu’on a vu ce soir. Notre performance a été très insuffisante. J’ai de l’énergie pour continuer à me battre et redresser cette équipe. Il faut être réaliste sur ce qu’on a produit. C’est digne d’une équipe de bas de tableau, et non du haut de classement. On n’a vraiment pas fait ce qu’il fallait. C’est une très grosse déception. J’espère que mon équipe va pouvoir progresser au plan mental et en agressivité, c’est primordial. »