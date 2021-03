Mercato concurrents OM: Aulas peut espérer un maximum de 63M€

Si Marseille ne réussit pas tous ses mercatos depuis l’arrivée de McCourt, l’Olympique Lyonnais, beaucoup plus en forme que l’OM cette saison, compte également de nombreuses erreurs de recrutement. Des joueurs achetés pour un total de 84 millions d’euros se retrouvent aujourd’hui prêtés par les Lyonnais.

Cette saison, tout tourne bien du côté de l’Olympique Lyonnais. 3ème au classement, Lyon est encore en position pour, pourquoi pas, accrocher le titre. Une place plutôt logique pour les hommes de Rudi Garcia au vu de la qualité de l’effectif. Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais a l’un des plus gros budgets de la Ligue 1.

DES JOUEURS prêtés qui ont couté 84M€ ?

Malgré la crise du coronavirus, Jean-Michel Aulas affirmait, il n’y a pas si longtemps, ne pas avoir été beaucoup touché au niveau économique, à l’inverse des autres clubs de Ligue 1. Depuis plusieurs années, l’Olympique Lyonnais n’hésite pas à aligner des sommes importantes pour recruter ses joueurs. A tel point que un ensemble de joueurs (Moussa Dembélé, Youssouf Koné, Jean Lucas, Pape Cheikh Diop, Jeff Reine-Adélaïde) payés, au total, 84 millions n’ont pas montré satisfaction et sont actuellement prêtés dans divers clubs en Europe. Selon le Progrès, ces joueurs ont des options d’achat et Lyon peut espérer récupérer 33,5 pour Dembélé, 5M€ pour Diop et 25M€ pour Jeff Reine-Adélaïde…