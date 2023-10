Mercato concurrents OM : Balogun s’explique !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) Recruté par l’AS Monaco, Folarin Balogun a expliqué son choix et surtout pourquoi il a quitté Arsenal !

Alors qu’il envisageait de faire son retour à Arsenal, Folarin Balogun a finalement opté pour la Ligue 1 avec Monaco. Il a expliqué son été et son choix lors d’une interview accordée à ESPN.

Pas vraiment le choix de rester à Arsenal !

« Arteta ne m’a pas dit grand-chose, il m’a juste dit bravo quand je suis revenu et il m’a encouragé à continuer. Quand je suis revenu lors de la présaison, je voulais voir si j’entrais dans ses plans et si je pouvais continuer à jouer certains matches, explique Balogun à ESPN. Il m’a dit qu’il essaierait de m’impliquer du mieux qu’il pouvait, mais il m’a aussi dit que les personnes au-dessus de lui prenaient des décisions à mon sujet et voyaient ce qui serait le mieux pour moi. Le dialogue entre lui et moi était bon, mais il dépendait davantage du club, de ce qu’il voulait faire. Ce n’était pas entre mes mains, c’est ce que j’ai perçu. (…) partir en France ? J’ai pris ce risque, je me suis assis avec mon agent et ma famille et je me suis dit : je sais que j’ai la capacité de le faire et je vais le faire et je vais presque vous prouver que vous avez tort. Au final, j’y suis parvenu. C’est beaucoup plus difficile que je ne le prétends. Il y a eu beaucoup de défis, surtout en dehors du terrain, cela m’a aidé à me développer en tant qu’homme. (…) Si je venais à Monaco et si je parvenais à améliorer ma saison de l’année dernière, je sentais que ce serait un très bon ajout pour moi et que nous pourrions réaliser de bonnes choses. »

Après son prêt réussi à Reims l’année passée, l’Américain n’a pas réussi à convaincre Mikel Arteta. Il avait pourtant brillé en inscrivant 22 buts et délivré 3 passes décisives (toutes compétitions confondues) avec le Stade de Reims. Mais le coach d’Arsenal ne compte pas sur lui. L’ancien joueur de Reims s’était montré catégorique sur son avenir lors de la fin de saison dernière.

Balogun : « Je ne suis pas certain du déroulement des discussions, je ne suis pas certain de ce qu’il va se passer. […] Ce que je peux dire, c’est que je ne partirai plus en prêt. » [@lequipe] pic.twitter.com/nLWDxXQUas — Arsenal FR (@Arsenal_FRA) June 19, 2023

Interrogé après sa victoire lors de la Ligue des nations de la CONCACAF avec les Etats-Unis, l’attaquant de 21 ans ne savait pas à 100% où il jouerait la saison prochaine, mais il a été clair. « Je ne suis pas certain du déroulement des discussions, je ne suis pas certain de ce qu’il va se passer. […] Ce que je peux dire, c’est que je ne partirai plus en prêt.« , a assuré le buteur star du stade de Reims la saison passée. Donc, on retrouvera certainement le buteur en Ligue 1 cette saison.

