Mercato concurrents OM : ça ne s’arrête pas à Rennes, double transfert en cours ?

Le Stade Rennais se montre très actif lors de ce mercato afin de satisfaire Jorge Sampaoli, deux joueurs devraient se croiser !

Selon les dernières infos du journal Le Parisien, Kyogo Furuhashi pourrait bientôt rejoindre le Stade Rennais après une excellente saison au Celtic Glasgow où il a inscrit 11 buts. Un accord aurait été établi entre le club breton et les Écossais pour un transfert qui dépasserait les 12 millions d’euros. Selon l’Equipe, Furuhashi va signer pour trois ans et demi, soit jusqu’en juin 2028. Rennes, actuellement 14e en Ligue 1, ne compte pas s’arrêter là. Le club est également en train de renforcer son effectif, notamment au milieu de terrain et en défense, pour aborder la seconde partie de saison avec plus de sérénité.

Furuhashi arrive, Jota repart !

De plus le média national précise que le départ de Jota vers Glasgow est bien engagé. L’ailier portugais, qui s’était fait connaitre au Celtic entre 2021 et 2023 avant de filer en Arabie Saoudite, devrait revenir dans le club qui l’avait révélé. Ce dernier ne sait pas imposé à Rennes depuis son arrivée l’été dernier. Sampaoli de comptait pas sur lui. Rennes va encore donc être très actif jusqu’à la fermeture du marché hivernal, le 3 février prochain.