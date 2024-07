Mercato concurrents OM: ça se précise concernant Todibo !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Plusieurs grands clubs européens s’intéresseraient fortement au défenseur central français Jean-Clair Todibo. L’OGC Nice n’ai pas fermé un éventuel transfert.

Cette saison Jean-Clair Todibo a disputé 30 matchs de championnat, il a été titulaire 88% du temps. À l’OGC Nice depuis 2021, il a joué136 matchs avec les aiglons. Le défenseur de 24 ans est sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2027. Sa valeur marchande actuelle est estimé à 35 millions d’euros pour l’international français. 35 millions d’euros, c’est l’offre que Nice a repoussée de la part de West Ham pour son défenseur selon l’Equipe. Nice espère et pense pouvoir en tirer encore plus. Plusieurs clubs européens suivre de près la situation de l’international français, comme le Bayern Leverkusen, Dortmund ou encore Aston Villa. Aujourd’hui on apprend que c’est la Juventus qui aimerait s’attacher les services du Français. Le défenseur central français plairez énormément au club italien. Il pourrait rejoindre son coéquipier Khéphren Thuram tout proche de s’engager avec la Juventus.

#Todibo è il difensore centrale che oggi convince la #Juventus più di altri. Trattativa da sviluppare, ma gradimento vero da due settimane ⬇️ https://t.co/wVOMsQwuGG — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 9, 2024

Nice connaît déjà le remplaçant de Todibo ?

L’OGC Nice prépare l’après Todibo, en effet les aiglons s’intéresserait au défenseur néerlandais Danilho Doekhi d’après l’Equipe. Le défenseur de 26 ans évolue à l‘Union Berlin, il ne lui reste qu’un an de contrat avec le club. Cette saison il a disputé 28 matches toutes compétitions confondues, et à inscrit 2 buts. Auteur d’une saison pleine, L’OGC Nice y pense, pour pallier l’éventuel départ de Jean-Clair Todibo.

