Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce mardi : Camavinga prêt à quitter Rennes, Lyon veut cet attaquant, un nouveau départ à Monaco

MERCATO CONCURRENTS OM : LE STADE RENNAIS, PROCHE DE PRENDRE UN GROS CHÈQUE?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Selon Ouest-France, Edouardo Camavinga a pris la décision de quitter le Stade Rennais.

Le Stade Rennais n’aurait plus le choix pour Edouardo Camavinga… Après une saison très intéressante, le milieu de terrain a attiré les regards des plus grands clubs européens. Le Real Madrid, Manchester United, le PSG ou encore le Bayern Munich avaient fait des propositions à l’international français.

CAMAVINGA, DÉPART CONTRE 35M€?

Cependant, il est resté au Stade Rennais une saison de plus afin de s’aguerrir encore et prendre de l’expérience en Ligue 1. Selon les informations de Ouest-France, le milieu de terrain aurait pris une décision concernant son avenir.

En effet, il aurait fait ses adieux à ses partenaires. Il pourrait s’engager avant la fin du mercato au Paris Saint-Germain contre un chèque d’environ 30 à 35 millions d’euros. Pour le remplacer, les Bretons ont déjà fait signer Baptiste Santamaria en provenance de Fribourg en Bundesliga.

[#Mercato🔁] Edouardo Camavinga devrait quitter Rennes d’ici la fin du mercato. (Ouest France) pic.twitter.com/Clps9DmVjE — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 24, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : LYON N’A PAS ENCORE TERMINÉ DE SE RENFORCER !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Les Lyonnais ont officialisé l’arrivée de Xherdan Shaqiri et prépare une offensive pour Sardar Azmoun.

Lyon a mal démarré sa saison mais compte bien revenir sur le devant de la scène. Pour cela, Peter Bosz a lancé les manoeuvres pour recruter Xherdan Shaqiri.

L’international suisse est officiellement sous contrat avec Lyon. Il y a signé un contrat de trois saisons. L’ancien ailier de Liverpool s’est d’ailleurs exprimé au média du club.

« J’ai très hâte de commencer avec l’équipe et de découvrir le club. Le stade est fantastique, quand je l’ai vu je l’ai trouvé incroyable. Je me le suis imaginé rempli, ça va être incroyable ! J’espère que je vais pouvoir marquer devant mon nouveau public (…) Ils m’ont envoyé des messages depuis le monde entier. C’est important de donner mon expérience à cette équipe, de gagner, de remporter beaucoup de matches autant que possible. Je veux jouer des matches et prendre les trois points, c’est le plus important pour moi. Je veux aussi m’améliorer, je pense que cette équipe a beaucoup de potentiel. J’ai hâte de commencer à travailler pour remporter le plus de succès ici » Xherdan Shaqiri – Source : Lyon (23/08/21)

🎙 Les premiers mots de notre nouveau joueur @XS_11official, très heureux après sa signature à l’Olympique Lyonnais ! 📺📱 Retrouvez les coulisses de son arrivée dès maintenant sur #OLPLAY 👉 https://t.co/3n6jcMTcfw#Shaqiri2024 pic.twitter.com/Qkk15SBNqS — Olympique Lyonnais (@OL) August 23, 2021

AZMOUN, LA PRIORITÉ ABSOLUE DE PETER BOSZ !

Selon les informations de Foot Mercato, les Lyonnais préparent également une offensive pour récupérer l’international iranien Sardar Azmoun. Le buteur du Zenith Saint-Petersburg serait la priorité du coach néerlandais Peter Bosz.

Evalué à 25 millions d’euros, il pourrait rejoindre le club président par Jean-Michel Aulas. Les Lyonnais devrait faire une offre au club russe dans les prochains jours, avant la fin du mercato afin de s’attacher ses services.

🚨Info : L’#OL compte passer à l’offensive d’ici la fin du mercato pour Sardar Azmoun 🇮🇷. L’attaquant du #Zenith est la priorité de Peter Bosz 🇳🇱.https://t.co/xBWz4koR7Z — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 24, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : UN NOUVEAU DÉPART SE PROFILE À MONACO !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Alors qu’il n’a jamais réellement réussi à s’imposer du côté de Monaco, Keita Baldé devrait prendre la direction de Valence.

Après avoir récemment enregistré le départ de Benjamin Lecomte du côté de l’Atlético Madrid, l’AS Monaco s’apprêterait à perdre un nouveau joueur d’ici la fin du mercato. En effet, Keita Baldé est pressenti pour quitter le Rocher d’ici le 31 août. L’attaquant sénégalais serait très proche de rallier l’Espagne du côté de Valence la saison prochaine…

KEITA BALDÉ PRÊTÉ PUIS TRANSFÉRÉ À VALENCE ?

En effet, à en croire les informations du journaliste Mahmoud Gueye, la venue de Keita Baldé du côté de Valence serait imminente. Selon lui, le joueur et le club espagnol sont tombés d’accord. De plus, les discussions entre les différents parties seraient en bonne voie. Sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2022, il devrait donc d’abord être prêté une saison à Valence puis transféré pour les 4 prochaines saisons. Avec des prêts à l’Inter Milan et à la Sampdoria, c’est le troisième prêt qu’il connaît depuis son arrivée à Monaco. Valence s’occupera de prendre en charge la totalité de son salaire.