Mercato concurrents OM: Changement de cap pour Yoro ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Annoncé depuis quelques semaines un peu partout en Europe mais notamment du côté du Paris Saint-Germain ou du Real Madrid. Le jeune défenseur central français du LOSC Leny Yoro devrait atterrir à Madrid lors de ce mercato estival. Mais contre toutes attentes il pourrait surement aller en Premier League !

Info : Manchester United a fait une offre écrite pour Lenny Yoro de 50 M€ et des bonus. Acceptée par Lille. Elle est nettement supérieure à la proposition du Real Madrid, loin d’avoir finalisé le deal. La priorité du joueur reste le Real mais Manchester United pousse #Mercato pic.twitter.com/692aDega7O — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 9, 2024

Longtemps envoyé du côté du Paris Saint-Germain qui souhaite recruter des jeunes prometteurs français. Et surtout renforcer sa défense, Leny Yoro devrait finalement s’engager au Real Madrid. On sait depuis plusieurs semaines que le joueur avait une préférence pour le club espagnol. Alors que la semaine dernière le joueur était tout proche de signer à Madrid. Aujourd’hui on apprend d’après le journaliste Nabil Djellit, que Manchester United aurait fait une offre écrite pour Lenny aureau de 50 millions d’euros et des bonus. Cette offre aurait été acceptée par le LOSC, en effet elle est nettement supérieure à la proposition du Real Madrid. Néanmoins la priorité du joueur reste la capitale espagnole. Alors que la semaine dernière, C’était quasi officiel avec le Real Madrid un retournement de situation pourrait bien bel et bien avoir lieu dans le dossier Leny Yoro.

