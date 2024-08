Mercato OM : Les 3 options de Mbemba…

Le Bologne FC a manifesté son intérêt pour Chancel Mbemba. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille a été placé dans le « loft » pour mauvais comportement. L’OM souhaite se débarrasser de lui au plus vite et en tirer un bon prix.

Après une altercation avec Ali Zarrak, adjoint de Mehdi Benatia, Chancel Mbemba a vite été poussé vers la sortie. L’international congolais attend la rupture de son contrat, tandis que l’Olympique de Marseille préfèrerait le vendre.

Chancel #Mbemba could leave #OlympiqueMarseille: he has been offered to #Bologna. #OM ask €6M to sell him. #transfers #TeamOM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 27, 2024