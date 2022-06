Mercato concurrents OM : Cherki et Lyon ça reste flou ?

Le grand chantier de l’OL commence. Après avoir officialisé le nouvel actionnaire John Textor, rapatrié Alexandre Lacazette et prolongé Anthony Lopes, Lyon serait en discussions depuis plusieurs mois avec l’entourage de Rayan Cherki et que cela avait l’air de bien avancer. Peter Bosz pourrait peut être calmer les ardeurs dans ce dossier. En effet, selon L’Equipe, l’entraîneur néerlandais ne serait pas convaincu à 100 % de Rayan Cherki, âgé de 18 ans, qui pour l’instant peine à s’imposer comme un titulaire.

Alors que Bosz reste incertain, Aulas lui, aimerait bien prolonger son jeune joueur. Cherki, le principal intéressé, serait heureux de poursuivre sa progression dans son club formateur.

“Les discussions avancent bien. Les deux parties que ce soit de mon côté ou celle du club s’entendent bien. J’espère pouvoir faire de grandes choses avec l’Olympique Lyonnais” Rayan Cherki – Source : Bein Sports (25/06/2022)

Bosz pas convaincu par Cherki ?

Auteur de seulement 430 minutes reparties sur 16 matchs de Ligue 1, Cherki a peu joué cette saison. Selon L’Equipe, Peter Bosz aurait dans la tête que le jeune international français U21 ne commence pas la saison comme un titulaire. L’entraîneur de l’OL aurait mis en cause son manque d’investissement lorsque le ballon est perdu, vis à vis de ses courses. Bien qu’il ne remet pas en cause ses qualités techniques évidentes, Bosz pense qu’il a encore du travail quant à sa manière d’interpréter les consignes. Sous contrat jusqu’en 2023 et estimé à 18 millions d’euros, se serait un véritable échec si Lyon n’arrivait pas à prolonger son prodige de 18 ans et nul doute qu’énormément de clubs vont taper à la porte de la direction pour le joueur cet été.

