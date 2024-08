Mercato concurrents OM : Cherki (Lyon) affole la Bundesliga !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Rayan Cherki est pisté par le RB Leipzig pour remplacer Dani Olmo.

Dani Olmo au FC Barcelone, c’est fait ! L’Espagnol devrait rejoindre le club catalan et donc laisser un gros vide au RB Leipzig. Le club allemand cherche donc un remplaçant et aurait eu l’idée de foncer sur Rayan Cherki de Lyon. Déjà annoncé du côté du Borussia Dortmund, le Français qui est aux JO avec Thierry Henry pourrait finalement rejoindre Leipzig d’après Sky Sports Allemagne. La somme évoquée est de 15M€ pour le milieu offensif.

🚨RB Leipzig, now pushing to sign a top replacement for Dani #Olmo …

… with Rayan #Cherki as one of their top candidates as revealed. No total verbal agreement between RB/Cherki yet but talks ongoing. The deal with Dortmund is currently off.

Asking price at this price: €15m… pic.twitter.com/yXKilAmQyn

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 7, 2024