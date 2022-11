Mercato concurrents OM : Déclassé à Rennes, il ne comprend pas cette situation !

FCM vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (OGC Nice, Lyon, PSG, Rennes, LOSC, Lens…). Alors que Steve Mandanda s’est imposé à Rennes, son prédécesseur a bien du mal a digérer son déclassement…

Alfred Gomis avait été recruté par Rennes pour remplacer Edouard Mendy parti pour Chelsea. Mais après une saison moyenne et plusieurs erreurs, la direction a décidé de faire venir Steve Mandanda en provenance de l’OM. Gomis se retrouve à la 4ème place dans la hiérarchie derrière Steve Mandanda, Dogan Alemdar et Romain Salin. Une situation incompréhensible pour le sénégalais. Il l’a expliqué dans un entretien accordé à L’Equipe

Ce n’est bénéfique ni pour moi ni pour le club d’être mis aux oubliettes

» En fin de saison dernière j’ai parlé avec Florian Maurice et Bruno Genesio, qui m’ont communiqué leur décision de prendre un nouveau gardien titulaire. Puis un gardien est recruté. Et là, on me dit que je ne fais plus partie du projet rennais et que je dois partir. Si l’on est arrivé à cette situation, cela veut dire que la meilleure solution pour moi n’a pas été cherchée ni trouvée ! Mon agent est en relation avec lui pour voir comment les choses peuvent évoluer. Mais je constate juste que, sans qu’il y ait eu de fracture, de rupture, je me trouve écarté du projet du club. Quelqu’un a sûrement dit : on n’a plus besoin de Gomis. Je ne plaisais plus, je ne faisais plus l’affaire, alors que tout s’est bien passé pendant pratiquement deux ans. J’étais et je suis toujours en bons rapports avec l’équipe, notre entraîneur, notre directeur sportif, notre président, Olivier Cloarec…. Mais j’ai vraiment de quoi me poser des questions. Je me retrouve dans une situation qui, d’ordinaire, est celle d’un joueur qui crée des problèmes, divise un vestiaire, etc. J’ai sûrement fait des erreurs comme j’ai aussi fait de bonnes choses. Mais lorsqu’on évalue un joueur, il faut le faire dans la globalité (…) Là, je suis entièrement immergé dans l’aventure du Sénégal. Et je laisse travailler mon agent. Mais je suis un gardien de 29 ans et cette situation est vraiment compliquée. Elle est d’autant plus incompréhensible qu’il me reste trois ans de contrat et que ce n’est bénéfique ni pour moi ni pour le club d’être mis aux oubliettes. À moins de vouloir jeter l’argent par les fenêtres. » Alfred Gomis – source : L’Equipe (18/11/2022)