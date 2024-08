Mercato concurrents OM : Défaut de paiement pour Lyon… la LFP saisie !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le FC Metz dénonce un versement incomplet de la part de l’OL pour le transfert de Mikautadze. Au lieu de 8M d’euros versés le 1er août comme convenu, c’est seulement 3M qu’ont reçus les Messins et avec une dizaine de jours de retard.

Arrivé mi-juillet à l’Olympique Lyonnais contre 18,5 millions d’euros hors bonus, les Messins n’ont reçu qu’une partie du transfert de Mikautadze. Le FC Metz avait négocié un premier versement de 8M au 1er août, or le club rhodanien n’a envoyé que 3M d’euros et avec une dizaine de jours de retard. Metz a saisi la LFP contre Lyon pour versement incomplet. John Textor s’est défendu en évoquant la situation et la conséquence de droits télé faibles, le président lyonnais demande de la patience.

🚨 Metz saisit la LFP contre Lyon ! L’OL n’a pas payé son premier versement de 8 M€ qui aurait dû être réalisé le 1er août dernier dans le cadre du transfert de Georges Mikautadze. ❌💰 À la place, Lyon n’a envoyé que 3 M€ et avec une dizaine de jours de retard. De son côté,… pic.twitter.com/Jh6ZqXHsJN — Actu Foot (@ActuFoot_) August 14, 2024

Vitor transféré vers Lyon ?

Rayan Vitor est dans le viseur de l’OL. Si l’Olympique de Marseille mise sur les Argentins, les Lyonnais, eux, jettent leur dévolu sur les Brésiliens. Cela s’explique par la présence de John Textor à la tête du club rhodanien. Le multimillionnaire possède également le club de Botafogo, premier du championnat brésilien. Rayan Vitor est un nom qui commence à résonner de plus en plus fort dans le monde du football. Ce jeune talent, encore méconnu du grand public il y a peu, attire désormais l’attention des plus grandes écuries européennes. Selon Globo, un média brésilien, l’attaquant intéresse le club portugais du Sporting, en plus de l’Olympique Lyonnais. Selon plusieurs autres sources, Vitor serait dans le viseur d’autres géants européens, principalement le FC Barcelone et Manchester City. Ces possibilités sont une opportunité de quitter le Vasco da Gama, où il joue depuis toujours. Malgré tout, aucune offre n’a été formulée pour l’instant.

