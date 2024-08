Mercato concurrents OM : L’OL veut un talent brésilien qui joue avec Payet ?

Rayan Vitor suscite l’intérêt de l’Olympique Lyonnais, mais pas seulement. Cet attaquant polyvalent est prisé par d’autres géants européens. À ce jour, aucune offre n’a été présentée.

Rayan Vitor est dans le viseur de l’OL. Si l’Olympique de Marseille mise sur les Argentins, les Lyonnais, eux, jettent leur dévolu sur les Brésiliens. Cela s’explique par la présence de John Textor à la tête du club rhodanien. Le multimillionnaire possède également le club de Botafogo, premier du championnat brésilien.

Vitor : un joueur exemplaire

Ce qui distingue Rayan Vitor de ses pairs, c’est sa polyvalence sur le terrain. Il est capable de jouer à plusieurs postes. Doté d’une vision du jeu remarquable, il excelle dans la création d’occasions pour ses coéquipiers. Il est une menace constante pour les défenses adverses, grâce à ses dribbles et sa capacité à marquer. Avec l’équipe national du Brésil des moins de 17 ans, il a marqué 7 buts en 13 matchs. Ses qualités techniques sont accompagnées d’un excellent sens tactique, ce qui lui permet de s’adapter rapidement à différents systèmes de jeu.

Vitor transféré vers Lyon ?

Rayan Vitor est un nom qui commence à résonner de plus en plus fort dans le monde du football. Ce jeune talent, encore méconnu du grand public il y a peu, attire désormais l’attention des plus grandes écuries européennes. Selon Globo, un média brésilien, l’attaquant intéresse le club portugais du Sporting, en plus de l’Olympique Lyonnais. Selon plusieurs autres sources, Vitor serait dans le viseur d’autres géants européens, principalement le FC Barcelone et Manchester City. Ces possibilités sont une opportunité de quitter le Vasco da Gama, où il joue depuis toujours. Malgré tout, aucune offre n’a été formulée pour l’instant.

