Mercato concurrents OM : Départ cet hiver pour ce jeune talent du Stade Rennais, L’Inter Milan vise les milieux du LOSC et du PSG, La Juventus veut s’offrir un taulier de Lyon…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos des concurrents OM. Ce mardi au menu : Départ cet hiver pour ce jeune talent du Stade Rennais, L’Inter Milan cible deux milieux du LOSC et du PSG, La Juventus veut récupérer gratuitement un taulier de Lyon.

Mercato concurrents OM : Départ cet hiver pour ce (très) jeune talent du Stade Rennais ?

Brandon Soppy fêtera ses 19 ans en février 2021, sera-t-il toujours un joueur du Stade Rennais ? La question peut se poser car plusieurs clubs suivent attentivement l’évolution du jeune latéral droit. Ce dernier a participé à 7 matches cette saison toutes compétition confondues. L’international français U18 est en négociations pour prolonger un contrat qui prendra fin en juin 2022. Il y a un mois, RMC affirmait que l’AS Rome, l’Olympique Lyonnais mais aussi plusieurs clubs de Bundesliga étaient sur le coup. L’AS Roma pourrait obtenir son transfert dès le mois de janvier.

En effet, via son compte Twitter, le journaliste Manu Lonjon a expliqué que Soppy était proche de s’engager avec le club italien, les négociations sont en cours…

A lire : VENTE DE JOUEURS, DES RECRUES ? EYRAUD ANNONCE LA COULEUR DU MERCATO HIVERNAL…

« Brandon Soppy ( Rennes) proche de s’engager, dés cet hiver, avec l’AS Roma. Le club italien avait déjà soumis 2 offres fermes cet été pour le phénomène du SRFC. Négociations en cours… » Manu Lonjon – source : Twitter (22/12/2020)

Brandon Soppy ( Rennes) proche de s’engager, dés cet hiver, avec l’AS Roma. Le club italien avait déja soumis 2 offres fermes cet été pour le phénomène du SRFC. Négociations en cours. pic.twitter.com/xGuCIHP36N — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) December 22, 2020

Concurrent OM : L’Inter Milan cible deux milieux du LOSC et du PSG ?

Le nom de Renato Sanches est celui qui revient avec insistance, afin de renflouer des caisses du club entrainé par Christophe Galtier. Les Dogues pourraient céder quelques-uns de leurs meilleurs joueurs comme l’explique La Voix du Nord. En effet, le Portugais a tapé dans l’œil de plusieurs clubs anglais, notamment Liverpool, qui pense à lui pour cet hiver.

La Gazzetta Dello Sport révèle ce mardi qu’Antonio Conte, le coach de l’Inter Milan, aurait ciblé deux joueurs de Ligue 1. Le premier serait le milieu du LOSC, Renato Sanches mais aussi le joueur du PSG, Leandro Paredes. L’international portugais du LOSC pourrait quitter le club prématurément en cas de beau chèque, et selon les dernières informations, c’est le Liverpool de Jürgen Klopp qui semble le plus actif. D’autant que d’autres clubs comme le FC Barcelone ou encore Everton seraient également intéressés par l’international portugais dont la valeur est estimée autour de 25 millions d’euros…

Mercato concurrent OM : La Juventus veut récupérer gratuitement un taulier de Lyon ?

Alors que l’attaquant néerlandais n’a pas rejoint le Barça à cause du plafond salarial du club catalan, Memphis Depay semble toujours promis au club espagnol. Mais selon plusieurs informations, la Juventus Turin penserait au joueur lyonnais dans l’optique du prochain mercato estival…

Selon les informations relayées par le Mundo Deportivo et Tuttosport, le club turinois penserait très fort à l’international néerlandais. Le club italien pourrait lancer une offensive, en vue de profiter de sa situation contractuelle et de doubler le FC Barcelone. Les dirigeants de la Vieille Dame auraient déjà fait part de leur intérêt à l’attaquant. Spécialiste du recrutement des joueurs en fin de contrat (Aaron Ramsey, Adrien Rabiot récemment, Paul Pogba, Dani Alves ou encore Andrea Pirlo…), le contrat de Memphis Depay expire en juin 2021 et les Turinois voudraient en profiter. Toutefois, Ronald Koeman espère toujours que le FC Barcelone recrute Memphis Depay en janvier prochain. L’OL pourrait ne réclamer que 5M€ en janvier pour sa star.