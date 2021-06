Mercato concurrents OM: Deux géants anglais sur un lyonnais, les dossiers chauds de Rennes et Lille discute avec un coach…

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici le recap des infos mercato des concurrents de l’OM du jour !

Mercato concurrents OM: Deux géants anglais sur un milieu de terrain lyonnais ?

Lyon risque de perdre de nombreux joueurs phares de leur effectif, comme l’a annoncé Jean-Michel Aulas. L’un des plus grands espoirs lyonnais devrait quitter le club cet été et deux top clubs anglais sont sur sa piste.

Lyon aura sûrement un effectif à rebâtir cet été. Comme l’a annoncé Jean-Michel Aulas il y a désormais quelques semaines, certains joueurs ont demandé à quitter le Rhône lors de ce mercato estival et le président des Gones ne devrait pas les retenir. D’autant plus que pour la deuxième saison de suite, Lyon ne disputera pas la Ligue des Champions et connaît donc un manque financier qu’il faudra combler avec des ventes. Une des plus grosses valeurs marchandes du club ne manque d’ailleurs pas de prétendants.

Houssem Aouar au coeur d’une bataille londonienne ?

Arsenal et Tottenham se disputent Houssem Aouar. En effet, selon les informations du Daily Mirror, le milieu de terrain français serait très convoité par les deux équipes londoniennes. En quête de liquidité, Lyon pourrait céder son joueur contre une somme convaincante. Aouar est estimé à 42 millions d’euros par le site transfermarkt.

Mercato concurrents OM: Florian Maurice fait le point sur des dossiers également suivis par Pablo Longoria !

Tout comme Pablo Longoria, Florian Maurice cherche absolument des joueurs à recruter cet été, notamment pour combler le départ de Damien da Silva. Le directeur sportif du Stade Rennais suit quelques mêmes pistes que l’OM en défense.

Pablo Longoria travaille dur pour construire la défense de l’Olympique de Marseille 2021-2022. En effet, le président marseillais multiplie les pistes pour renforcer son secteur défensif. Si Luan Peres et Samuel Umtiti semblent proche de venir du côté de Marseille (achat sec pour l’un, en prêt pour l’autre), d’autres noms comme David Luiz ou encore William Saliba intéressent Longoria et Sampaoli.

Discussions bloquées avec Saliba, plus d’intérêt pour David Luiz ?

Dans un entretien accordé à Pleine Lucarne, Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, est longuement revenu sur le mercato breton. En quête d’un défenseur central pour remplacer Da Silva, selon ses dires, la piste William Saliba est bloquée. Le joueur des Gunners est aussi pisté par Pablo Longoria, tout comme David Luiz. Le défenseur brésilien a aussi été en contact avec Rennes mais selon Maurice, il n’y a plus rien depuis plusieurs mois.

Mercato concurrents OM: Lille en discussion avec un possible remplaçant de Christophe Galtier ?

Le départ de Christophe Galtier se précise de plus en plus chaque jour. Lille travaille donc sur son successeur et pourrait même l’avoir déjà trouvé…

Le départ de Christophe Galtier met beaucoup de temps à se concrétiser. Le tacticien français avait annoncé sa volonté de quitter le LOSC en fin de saison, quelques jours après le sacre de champion de France. Galtier a même trouvé un accord contractuel avec l’OGC Nice depuis désormais plusieurs semaines et attend patiemment que les deux clubs trouvent à leur tour un accord pour que le transfert puisse se réaliser. Après de longues semaines de négociations, les deux écuries semblent peu à peu tomber d’accord sur l’indemnité du deal. Le Marseillais étant quasiment parti, le LOSC lui cherche un remplaçant et serait en contact avec un ancien coach de Ligue 1.

CLAUDIO RANIERI SUR LE BANC DU LOSC ?

Et si Claudio Ranieri revenait en Ligue 1 ? Après son passage à Monaco et au FC Nantes, le technicien italien serait en contact avec Lille à en croire les informations de Gianluca Di Marzio. Libre de s’engager où il le souhaite depuis l’annonce de son départ de la Sampdoria de Gênes, le champion d’Angleterre 2016 avec Leicester pourrait connaître un troisième club français.