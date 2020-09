Mercato concurrents OM : Deux gros départs attendus à Rennes ?

Le Stade Rennais défie le Benfica Lisbonne, ce samedi (20h), en match amical. Le coach breton, Julien Stéphan, n’a pas retenu M’Baye Niang et Clément Grenier pour cette rencontre. Un départ pour les deux joueurs semble plus que jamais d’actualité…

Rennes se déplace à Lisbonne, ce samedi, pour y affronter le Benfica, lors d’une confrontation amicale. Pour ce match, Julien Stéphan a retenu un groupe de 19 joueurs. Eduardo Camavinga et Steven N’Zonzi manquent à l’appel. Les deux milieux de terrain récupérateur sont actuellement avec l’Équipe de France. Hamary Traoré et Edouard Mendy sont restés à la maison, tous deux soumis aux contraintes sanitaires. Plus étonnant, M’Baye Niang, buteur du club depuis deux saisons, et Clément Grenier ne font pas partis du groupe.

Un message envoyé de la part de Julien Stéphan ?

L’ancien lyonnais n’a pas été convoqué non plus pour les deux premières journées de championnat. Concernant le Sénégalais, la venue de Sehrou Guirassy en Bretagne est sans doute un signal fort envoyé de la part des dirigeants bretons. D’autant plus que l’ancien du Torino n’a pas pris à la victoire de Rennes (2-1), samedi 29 aout, contre Montpellier, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Avec cette non-convocation pour le match amical, à Lisbonne, Julien Stéphan lance un message fort à ses dirigeants concernant Grenier et Niang.