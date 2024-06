Mercato Concurrents OM: Deux joueurs clés du LOSC vers la Serie A ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…) Le LOSC a changé d’entraineur et va aussi perdre plusieurs joueurs importants cet été.

Le défenseur portugais Tiago Santos serait dans le viseur du Milan. En effet, selon les informations du journaliste Rudy Galetti, le club italien qui vient de recruter Fonseca considère Tiago Santos comme l’une de ses cibles prioritaires pour renforcer son côté droit de la défense. Le latéral a été recruté par le LOSC l’été dernier pour 6,5 millions d’euros, le jeune joueur de 21 ans devrait permettre au club de réaliser une belle plus-value.

Autre joueur annoncé en Serie, l’attaquant canadien, Jonathan David n’a plus qu’un an de contrat mais pourrait rapporter un gros chèque au LOSC. Selon La Gazzetta dello Sport, l’international canadien aurait trouvé un accord avec Naples. La direction de Napoli serait prête à débourser 35 millions d’euros, hors bonus pour s’attacher ses services.

🚨➕ More on #ACMilan and the possible new RB:

▪️Tiago #Santos is among the main targets – together with Emerson #Royal – but no concrete talks yet;

▪️Arnau #Martinez is also on the list: the 🔴⚫ have been monitoring him for the last few months. 🐓⚽ #Transfers https://t.co/UpBHkEGkrt pic.twitter.com/ftdpWiQte0

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 4, 2024