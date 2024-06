Mercato concurrents OM : Deux joueurs clés transférés, un autre retenu par Nice ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…) Nice a changé de directeur sportif et d’entraineur, et devrait laisser filer 2 joueurs clés cet été…

Nice a changé de visage cet été avec les arrivées de Franck Haise et Florian Maurice. Le nouveau coach arrivé de Lens va devoir faire avec deux gros départs. En effet l’Equipe confirme les départs de Khephren Thuram (23 ans) et de Jean-Clair Todibo (24 ans), « deux des plus fortes valeurs marchandes du club ». Le défenseur central est annoncé du côté de Manchester United, autre propriété (minoritaire) du groupe Ineos. L’Atlético de Madrid, Naples et Aston Villa esont aussi sur le coup. Le milieu de terrain est lui pisté par l’AC Milan et la Juventus Turin. Le quotidien sportif que Marcin Bulka est lui aussi pisté par l’AC Milan et visé par la Premier League. « Si Nice veut le garder, il devra l’augmenter et prolonger son contrat. Le Polonais perçoit environ 55 000 € brut mensuels à Nice. Il aimerait quadrupler son salaire pour prolonger, Nice lui propose presque de le tripler. »

A LIRE : Mercato OM : 11 postes ciblés ?

Todibo et Thuram vers la sortie, Bulka salaire triplé ?



C’était annoncé, maintenant c’est réglé. L’Equipe le confirme ce vendredi. « Après quelques heures de flottement, les négociations entre Nice et Lens viennent d’aboutir, ce vendredi, pour l’arrivée de Franck Haise sur le banc niçois. Ce dernier va s’engager pour les trois prochaines saisons avec le Gym. (…) Les deux clubs sont tombés d’accord autour d’une indemnité estimée à un peu plus de deux millions d’euros. Il sera accompagné par ses deux adjoints Lilian Nalis et Johann Ramaré, ainsi que d’Alexandre Pasquini, analyste vidéo. »

Haise arrive à Nice

Franck Haise est le nouvel entraîneur de l’OGC Nice pour les deux prochaines saisons. Un accord total a été trouvé entre toutes les parties, ce vendredi. https://t.co/29K257hZVL pic.twitter.com/Tl8KC4wqp9 — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 31, 2024

L’état major olympien aimerait bien annoncer le nom du futur entraîneur de l’OM d’ici la fin de la semaine. Cette tâche ne sera pas simple car le club olympien doit faire face à la concurrence de clubs étranger et français sur certains dossiers. Paulo Fonseca était la piste prioritaire. Le coach portugais est désormais proche de s’engager avec le Milan AC.

Une autre piste pourrait s’éloigner. Il s’agit de celle du joueur de Lens, Franck Haise. En effet selon les informations du journal l’Equipe, ce dernier serait en discussion avec l’OGC Nice. La perspective de rejoindre le club de la côte d’Azur le séduit. Un accord contractuel est même pas loin d’être trouvé annonce le quotidien sportif ce lundi. C’est donc une nouvelle piste qui pourrait s’envoler pour l’Olympique de Marseille.

Avec ce qu’il a fait à Lens, Haise est capable d’entraîner dans les plus grands clubs

Franck Haise à l’OM, une bonne idée ? 🗣️ Claudio Caçapa : « Il est prêt. Le travail qu’il a fait à Lens le démontre. Il n’a même pas besoin de parler. » #RMCLive pic.twitter.com/zpRNNGwWjT — After Foot RMC (@AfterRMC) May 23, 2024

Sur RMC, l’ancien défenseur Claudio Caçapa a estimé que Franck Haise serait un bon choix pour l’OM. « Je le connais. On a passé les diplômes ensemble. Il est prêt. Si c’est lui que Marseille décide d’aller chercher, il est prêt. Le travail qu’il a fait à Lens le démontre. Il n’a même pas besoin de parler. Avec ce qu’il a fait à Lens, il est capable d’entraîner dans les plus grands clubs. Il est capable.»