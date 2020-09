Mercato concurrents OM : Deux ventes d’un coup pour l’ASSE ?

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. L’opération dégraissage commence à Saint-Étienne. Deux joueurs indésirables sont proches de quitter le club !

C’était une volonté de Claude Puel, qui souhaite absolument dégraisser son effectif. Le club stéphanois est proche de boucler la vente de deux joueurs indésirables : le Péruvien Miguel Trauco, et l’international français Yann M’Vila. Et les deux pourraient également rester coéquipiers à l’avenir, car ils seraient tombés d’accord avec le même club.

A lire aussi : Mercato concurrents OM : l’ASSE au même régime que Marseille

COUP DOUBLE POUR L’OLYMPIAKOS ?

Selon les informations de Sportime, l’Olympiakos souhaite recruter les deux joueurs de l’ASSE et aurait proposé une somme comprise entre 3,5 et 4 millions d’euros pour accueillir Trauco et M’Vila. Rien n’a été signé entre le club de Mathieu Valbuena et l’ASSE. Néanmoins, les Verts seront sans doute ravis d’alléger leurs comptes, en encaissant une indemnité de transfert et en économisant les imposants salaires de Trauco et M’Vila. Une fois les ventes acquises, Saint Étienne va pouvoir penser à recruter, comme le désire Claude Puel.