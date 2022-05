Mercato concurrents OM : Duel Lille vs Nice pour un international bulgare ?

Selon Footmercato, Brest, Lille et Nice auraient coché le nom de Dominik Yankov, milieu offensif évoluant à Ludogorets Razgrad. À 21 ans, Yankov a déjà une bonne expérience dans le championnat bulgare.

Il a été sacré meilleur jeune joueur du championnat en 2021, ce milieu offensif est un joueur technique, polyvalent, capable aussi d’évoluer sur les ailes de l’attaque avec un bon pied droit. Auteur d’une prometteuse saison avec sept buts de cinq passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues, Yankov se fait remarquer et plaît beaucoup en Ligue 1 et notamment à Brest, Lille et Nice qui le suivraient attentivement afin de renforcer leur effectif mais aussi de pallier à d’éventuels départs.

En parlant d’expérience, à seulement 21 ans, Yankov a déjà 14 sélections en équipe nationale de Bulgarie en étant même titulaire face à l’équipe de France au Stade de France en juin dernier (3-0).