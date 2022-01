Mercato concurrents OM : Encore un coup dur pour Lyon…

Cette saison est décidément bien compliquée pour les lyonnais que ce soit sur le terrain ou en dehors. Les dirigeants du club de Jean Michel Aulas tentent de recruter l’attaquant du Zénith Sardar Azmoun (27 ans) depuis le mercato estival. Ils ne devraient toujours pas arriver à boucler ce dossier relancé cet hiver…

Encore un cours du pour Lyon. Et cette fois sur le terrain du mercato. Les dirigeants lyonnais tentent désespérément de recruter l’attaquant du Zénith Sardar Azmoun (27 ans) depuis le mercato estival. Il n’y sont pas parvenus cet été, et il semblerait qu’ils échouent encore cet hiver sur ce dossier.

Comme l’indique RMC Sport, Lyon peut dire adieu à cette piste. Burnley aurait fait une offre de 12 millions d’euros au Zenith Saint-Petersbourg pour le recrutement de l’attaquant iranien, en fin de contrat en juin prochain. L’AC Milan et le Bayer Leverkusen sont également sur le coup pour l’engager gratuitement en juin quand il sera libre de tout contrat car le joueur ne quittera vraisemblablement pas le Zénith cet hiver. Azmoun entend signer dans son prochain club libre cet été.

#Longoria : « Au niveau numérique, nous sommes bien. Les arrivées de Bakambu et Kolasinac nous renforcent mais ça dépend des mouvements dans les derniers jours » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 20, 2022

Chacun peut penser qu’il y a une stratégie… on a suivi les règles pour faire appel — Longoria

Hier en conférence de presse Pablo Longoria évoquait la théorie du complot développée par Jean Michel Aulas concernant la programmation du match Lyon – OM début février :

» La date du match Lyon – OM ? On accepte la décision, c’est la Ligue qui décide de fixer la date. Il place le match le plus près possible, c’est normal pour ne pas fausser la compétition. Il faut bien réfléchir, regardez Lille qui enchaîne. Ce n’est pas habituel de jouer trois matchs en six jours, il faut préserver les joueurs. Je comprends la difficulté de mettre tout le monde d’accord. Aulas ? Chacun peut penser qu’il y a une stratégie… on a suivi les règles pour faire appel. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)