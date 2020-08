Mercato concurrents OM : Encore une grosse vente au LOSC, Rennes devra attendre pour Slimani, 6 départs actés à Lyon…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les grosses infos mercato des concurrents de l’OM… Au menu ce lundi : Encore une grosse vente au LOSC, Rennes devra attendre pour Slimani, 6 départs actés à Lyon…

Mercato concurrents OM : 6 (gros?) départs actés à Lyon?

Pas le temps de se remettre de ses émotions en C1, le Lyon de Rudi Garcia doit se pencher sur la nouvelle saison de Ligue 1, qui a débutée le week-end dernier. Sans coupe d’Europe en 2020-21, le club rhodanien s’attend à perdre des joueurs.

Rudi Garcia risque de perdre plusieurs joueurs durant ce mercato estival (il se termine le 5 octobre). Sans coupe d’Europe cette saison, il sera difficile de garder certains de ses protégés impliqués. Et inutile d’avoir un effectif pléthorique quand on a seulement deux compétitions nationales à disputer durant la saison (championnat + coupe de France). Ainsi, dans son édition du jour, Le Progrès établit une liste de six joueurs susceptibles de quitter le Rhône avant le 5 octobre.

"Transferts possibles : Koné, Tete, Aouar, Dembélé, Traoré, Memphis. Prêts possibles : Özkaçar, Camilo, Fofana, Soumaré, Pintor. En fin de contrat en juin 2021 : Racioppi, Tete, Rafael, Marçal, Marcelo, Memphis." #LT — OL+ (@OL__Plus) August 23, 2020

Entre indésirables et vedettes, qui risque de partir ?

Parmi les possibles partants, Youssouf Koné, Kenny Tete et Bertrand Traoré font partie de cette liste de 6 joueurs dont l’avenir s’inscrit en pointillé à Lyon. Ces trois joueurs n’entrent plus dans les plans de leur entraineur, du moins ils ne sont pas prioritaires à leur poste respectif. Rudi Garcia ne serait donc pas contre un départ de ces derniers.

Plus difficile cette fois-ci, Houssem Aouar, Memphis Depay et Moussa Dembele. Ces trois joueurs sont quasiment les plus bankable du club. Des offres risquent de tomber sur les bureaux des dirigeants des Gones.À noter, Rafael, Marçal, Marcelo, Racioppi ainsi que Depay et Tete, tous deux cités précédemment, arrivent en fin de contrat au 30 juin prochain. Le club gardera un œil attentif à toute proposition concernant l’un de ces six joueurs concernés, en fin de contrat dans moins d’un an.

Mercato concurrents OM : Leicester joue la montre pour Slimani… (Rennes)

Non conservé par l’AS Monaco, Islam Slimani garde néanmoins une certaine côte auprès des écuries françaises, notamment au Stade Rennais. Mais son club, Leicester, compte jouer la montre avec d’autres sollicitations venues de l’étranger…

Le Stade Rennais est intéressé par le profil d’Islam Slimani (32 ans). À un an de la fin de son contrat avec Leicester, celui qui n’a pas été conservé par l’ASM pourrait rester en Ligue 1, du côté de la Bretagne cette fois-ci.

Les dirigeants rennais se seraient clairement positionnés sur le vainqueur de la CAN avec l’Algérie et devraient dégainer une offre prochainement. Mais France Football nous informe que son club anglais pourrait jouer sur la concurrence des formations étrangères pour faire durer le suspens…

Rennes veut à tout prix Slimani ?

En Italie, la Fiorentina lorgnerait sur le Fennec, nous indique le média. L’attaquant serait également courtisé dans le Golfe mais cette destination n’emballerait pas l’Algérien, qui préfère relever un challenge en Europe.

Et au vu des éliminatoires pour le Mondial 2022, l’ancien coéquipier de Wissam Ben Yedder aurait tout intérêt à jouer dans un grand championnat. Slimani verrait d’un bon œil un transfert à Rennes, qui jouera la C1 cette saison. Les dirigeants rennais devront s’acquitter d’une offre de près de 7 M€, ajoute France Football, pour récupérer la dernière année de contrat du joueur à Leicester. À noter, Transfermarkt estime la valeur marchande de l’Algérien à 6,5 M€.

Mercato concurrents OM : Une nouvelle grosse vente réalisée par le LOSC ?

Décidément, le projet lillois semble porter ses fruits… Recruté pour près de 3 M€ par les Dogues, Gabriel est annoncé à Arsenal pour… 30 M€ ! Après Victor Osimhen, Lille va réaliser une autre énorme plus-value !

Modèle lillois ou Champions Project ? Tel était le débat du dernier Apéro Mercato, entre Benjamin Courmes et Mourad Aerts. Et cette dernière nouvelle, annoncée par Mohamed Bouhafsi, risque de clore les discussions.

Le journaliste pour RMC Sport s’est fendu d’un post, sur ses réseaux sociaux, pour nous informer de la signature imminente du défenseur du LOSC, Gabriel, à Arsenal, pour près de 30 M€ ! Après plusieurs rumeurs l’envoyant à Naples, ou encore à Everton, le Brésilien doit s’envoler direction Londres ce mardi, ajoute Mohamed Bouhafsi. Un contrat de cinq ans attendrait le joueur, complète L’Équipe.

30 M€ de plus, à venir, dans les caisses lilloises

Après les plus de 80 M€ (bonus inclus) récupérés par le LOSC, sur la vente de son attaquant Victor Osimhen, à Naples, c’est au tour de Gabriel de renflouer les caisses lilloises. Le défenseur brésilien arrivé à l’hiver 2017, en provenance d’Avai, son pays natal, avait coûté près de 3 M€ aux dirigeants lillois.

Après plusieurs prêts à Troyes, en Ligue 2, puis au Dinamo Zagreb, le numéro 4 au LOSC s’est imposé en charnière centrale, aux côtés du vétéran José Fonte. Lille l’a même prolongé cet hiver, liant son joueur jusqu’en 2023 dans le Nord de la France. Mais avec ce transfert à Arsenal, quasi acté (il ne reste plus qu’à signer les derniers documents), c’est dix fois plus que son prix d’achat que les Dogues comptent récupérer de cette transaction !