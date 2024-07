Mercato concurrents OM : énorme coup de théâtre dans le dossier Mikautadze !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Georges Mikautadze semblait avoir choisi de signer à Monaco, mais finalement l’attaquant aurait refusé l’ASM et aurait un accord avec l’OL !

Georges Mikautadze était attendu à Monaco, mais selon l’Equipe, le buteur de 23 ans pourrait finalement signer à l’OL. L’international géorgien se serait mis d’accord avec son club formateur, reste à trouver entre Lyon et Metz. « Les Lorrains ont déjà accepté 20M€ (+ 5M€ de bonus) de la part de Monaco la semaine passée, mais Mikautadze n’a pas souhaité donner son accord au club de la Principauté. »

Mikautadze snobe Monaco !

info @lequipe

Mikautadze est tout proche de l’OL ! L’attaquant géorgien est d’accord depuis plusieurs semaines sur un contrat de 5 ans. Il a refusé d’aller à Monaco, qui était d’accord avec Metz. L’OL va maintenant se mettre d’accord avec les Lorrains.

https://t.co/Ev6Ebo13t4 — hugo (@hugoguillemet) July 15, 2024





D’après l’Equipe Georges Mikautadze devrait s’engager avec Monaco d’ici quelques heures. Longtemps annoncé du côté de Lens qui avait un temps d’avance sur le dossier, le joueur aurait choisi de s’engager avec le club du rocher. Séduit par le projet et notamment par le fait de disputer La Ligue des Champions, l’international géorgien devrait donc s’engager avec l’ASM. D’après le quotidien un accord de principe avait été trouvé avant l’euro entre le FC Metz et Monaco, mais aucune offre officielle. Le montant du transfert devrait être aux alentours de 25 millions d’euros bonus compris. Le club de la principauté va recruter un joueur en pleine forme, auteur d’un euro très solide avec 3 buts et une passe décisive, plus un huitième de finale avec la Géorgie.

🚨🚨 Accord total entre le @FCMetz et l’@AS_Monaco pour le transfert de Georges Mikautadze ! Le buteur géorgien va rejoindre le Club de la Principauté contre 25M€ 💰 Il signera comme prévu un contrat jusqu’en 2029 sur le Rocher (@lequipe & @FabrizioRomano) pic.twitter.com/Av3p2DGk1B — TEAM GRENAT (@TeamGrenat) July 11, 2024

lire aussi: Mercato OM : Les dernières infos (et détails financiers) du dossier Valles !