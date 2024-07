Mercato concurrents OM: C’est fait pour ce gros transfert de l’AS Monaco !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’ASM Monaco devrait laisser partir l’international français Youssouf Fofana. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, il devrait quitter le rocher cet été pour l’Italie.

L’international français Youssouf Fofana, devrait quitter le club monégasque. À un an de la fin de son contrat plusieurs clubs sont intéressés. Selon SportMediaset c’est bien le Milan AC qui dominerait les débats pour l’instant. Paulo Fonseca ancien coach lillois et nouveau coach de l’ACM, la vue évoluait en Ligue 1. Il est persuadé qu’il permettrait d’améliorer son équipe. L’AC Milan devrait boucler l’arrivée du milieu de terrain avant la fin de semaine. Toujours d’après le média le club lombard et en discussion avancée avec l’AS Monaco dans le dossier Fofana.

🔴⚫️🇫🇷 More on Youssuf Fofana story. There are zero issues on contract, salary or anything else between Fofana and AC Milan, personal terms are 100% agreed as revealed yesterday.

AS Monaco have also been informed by player’s agent.

Despite interest from PL, priority is Milan. pic.twitter.com/mK8FyR75Et

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2024