Mercato OM : Moncaco accélère sur Mikautadze !

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, de Lens, Lyon et de Monaco, l’attaquant de Metz, Mikautadze pourrait rejoindre le club de la principauté.

Georges Mikautadze est courtisé par de nombreux clubs notamment en Ligue 1. L’Olympique de Marseille fait partie des prétendants mais c’est Monaco qui fait actuellement le forcing pour le convaincre de rejoindre le rocher. Le directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, a évoqué dans les colonnes du journal L’Équipe à ce dossier :

« On parle avec Mikautadze et on espère parvenir à un accord aussi vite que possible. Toutes les négociations sont différentes. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, les attentes des deux clubs, celles du joueur. Je peux dire que, oui, d’après ce que je ressens, on a un bon feeling, en particulier entre Monaco et le joueur. On espère parvenir à répondre aux attentes du FC Metz. Je suis en conversation directe avec son président. On espère une issue positive,« a-t-il ainsi expliqué.

Relégué en deuxième division, le FC Metz réclamerait autour de 20 millions d’euros pour celui qui a inscrit trois buts à l’Euro 2024.

