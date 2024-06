Mercato Concurrents OM : énorme coup de tonnerre à Nice !

Le mercato ouvrira ses portes officiellement la semaine prochaine. Parmi les concurrents de l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice se retrouve dans une situation très particulièrement. Et pour cause on apprend que son prioritaire envisage déjà de vendre le club de la cote d’Azur…

Que va-t-il se passer dans les prochaine semaine du côté de Nice ? On apprend en effet que le Propriétaire des aiglons, Jim Ratcliffe serait prêt à vendre l’OGC Nice. L’homme d’affaire anglais est devenus il y a quelques mois, un actionnaire minoritaire de Manchester United.

Selon les informations de The Independant, Jim Ratcliffe souhaiterait ainsi désormais se concentrer sur les Red Devils, alors que les deux clubs sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue Europa la saison prochaine.

A lire aussi : Bon plan Mercato OM : « Si il vient c’est le meilleur joueur de l’effectif »

Ineos est ainsi confronté aux problèmes de multipropriété, comme a connu RedBird Capital avec le TFC et le Milan AC cette saison. Les dirigeants niçois avaient entamé des discussions avec l’UEFA pour régler la situation et permettre aux deux équipes de jouer la C3 l’an prochain.

Après avoir acheté le club azuréen en 2019, Ineos voudrait donc déjà se séparer de l’OGC Nice. C’est un véritable coup de tonnerre pour le club azuréen.

A lire aussi : L’OL incertain avec Cherki, Rennes vend une pépite, Nice fait le tri… Les infos mercato concurrents OM du jour !